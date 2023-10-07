Одеса для мене рідне місто, — Олена Кравець на жіночому форумі

Олена Кравець про любов до Одеси. Фото: Новини.LIVE

Українські жінки вже давно стали символом не тільки краси, а й успіху. Вони відкривають та керують підприємствами, створюють свої компанії та надихають інших. В Одесі пройшов найпотужніший форум для сучасних жінок, які готові перемагати.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з натхненими та прогресивними жінками про те, що важливо, мотивацію та жіноче ком’юніті.

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Енергія, сила, незламність, натхнення, любов, стосунки, діти, карʼєра та психологія у сучасних реаліях — теми, на які спілкувалися жінки на WOMANCONF цьогоріч. Жіноцтво, яке прийшло відвідати форум та послухати заявлених спікерів, відзначає, що попри війну такі заходи є вкрай важливі.

"Я хочу наповнитися, тому що зараз такі важкі часи. Трохи є вигорання. Вже відчувається такий заряд. Мені все подобається. Зараз обовʼязково проводити конференції. Адже якщо ми не будемо підзаряджатися та якось приводити себе до ладу, то ніякий психолог нам не допоможе. Тому я вважаю, що постійно потрібно відвідувати такі заходи", — зізнається учасниця конференції Ірина.

Учасниця форуму Ірина про важливість таких подій. Фото: Новини.LIVE

Жіночі зустрічі — дуже дієвий спосіб перезавантажитися, почути себе та свої бажання, знайти натхнення для нових звершень та вирішення актуальних особистих питань. Учасниці конференції кажуть, тут панує симбіоз успіху та жіночності.

"Ми цікавимося успішними жінками, тому нам приємно з користю провести час на women forum", — каже учасниця Олена.

Дівчата на жіночому форумі. Фото: Новини.LIVE

"Я вважаю, що для багатьох дівчат дуже важливо оточити себе правильними, приємними та добрими людьми. Тому що саме в цій атмосфері ми можемо відчути себе повноцінно", — ділиться своїми думками учасниця форуму Валерія.

На форумі у жінок була можливість познайомитися між собою, запертнеритися та просто обмінятися досвідом. Так, Алла вже довгий час працює організатором івентів. На форум прийшла отримати заряд енергії та насолодитися жіночою спільнотою.

"Перш за все сьогодні я тут за натхненням, для себе. А по-друге, я сьогодні тут, щоб побачити зіркових спікерів. Це дуже важливо проводити такі конференції. Життя триває, і жінка залишається жінкою попри всі події, які зараз відбуваються в країні, тому про це не потрібно забувати, і ці події повинні бути. Жінка — це ж основа всього", — акцентує учасниця Алла.

Учасниця Алла про конференцію. Фото: Новини.LIVE

Підтримує жінку в цьому питанні й інша учасниця конференції Вікторія. Дівчина каже, такі події — це ще один крок до пізнання та розвитку себе як особистості.

"Зараз кожна працює над тим, щоб почути себе. Щоб побачити себе збоку. І тому коли перебуваєш в колі таких різнобічних жінок, дуже важливо наповнюватися і наповнювати всіх поруч із собою", — розповідає Вікторія.

Учасниця форуму Вікторія. Фото: Новини.LIVE

Спікери форуму звертали увагу на те, що жінки — це рушійна сила суспільства. Саме від того, як вона виглядає, що вона створює, як бачить цей світ — залежить дуже багато.

Хедлайнерка Олена Кравець

Серед хедлайнерів форуму — українська акторка, телеведуча, продюсерка, ексучасниця "Жіночого кварталу" Олена Кравець з доповіддю "Всі дороги ведуть до себе". Спікерка зі сцени зізнається, що зараз вона тут, з дівчатами, в рідній для себе Одесі та вона щаслива.

"Дякую вам за те, що я можу вийти нафарбуватися, щось принести вам, підзарядитися від вас, приїхати в рідне місто. Я за це, ось за це дуже вдячна. Це і є мій ресурс", — щиро каже Олена Кравець.

Олена Кравець про ресурний стан. Фото: Новини.LIVE

Жінки слухають виступ Олени Кравець. Фото: Новини.LIVE

Більша частина виступів спікерів була присвячена формату "Питання-Відповідь". Так, Олені Кравець ставили питання про реалізацію, зокрема під час війни, реагування на хейтерство та як виходити з незручних ситуацій.

"У мене були періоди вигорання, коли я вперше наважилася зробити щось, крім роботи у "Кварталі". І це були такі лайфстайл-проєкти на вулиці, у Києві. Ми робили фестивалі, у мене була компанія партнерів, "Просто разом" ми називалися, і ми робили кожні три місяці якийсь фестиваль. Він був абсолютно благодійний, тому що спочатку ми шукали спонсорів. Потім три дні щастя для людей" — розповідає зі сцени Олена Кравець.

Учасниці жіночого форуму. Фото: Новини.LIVE

Комусь ця зустріч дала змогу надихнутися, відкрити для себе щось нове, а для когось стала поштовхом та мотиватором до реалізації свого потенціалу та втілення у життя найзаповітніших мрій. Адже шлях до себе — задача не з простих.