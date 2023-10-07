Одесса для меня родной город, — Елена Кравец на женском форуме

Елена Кравец о любви к Одессе. Фото: Новини.LIVE

Украинские женщины уже давно стали символом не только красоты, но и успеха. Они открывают и управляют предприятиями, создают свои компании и вдохновляют других. В Одессе прошел самый мощный форум для современных женщин, готовых побеждать.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с вдохновленными и прогрессивными женщинами о том, что важно, мотивацию и женское комьюнити.

Читайте также:

Одесситки на форуме

Энергия, сила, несокрушимость, вдохновение, любовь, отношения, дети, карьера и психология в современных реалиях — темы, на которые общались женщины на WOMANCONF в этом году. Женщины, которые пришла посетить форум и послушать заявленных спикеров, отмечают, что несмотря на войну, такие мероприятия крайне важны.

"Я хочу наполниться, потому что сейчас такие трудные времена. Немного есть выгорание. Уже чувствуется такой заряд. Мне все нравится. Сейчас обязательно проводить конференции. Ведь если мы не будем подзаряжаться и как-то приводить себя в порядок, то никакой психолог нам не поможет. Поэтому я считаю, что постоянно нужно посещать подобные мероприятия", — признается участница конференции Ирина.

Участница форума Ирина о важности таких мероприятий. Фото: Новини.LIVE

Женские встречи — очень действенный способ перезагрузиться, услышать себя и свои желания, найти вдохновение для новых свершений и решения актуальных личных вопросов. Участницы конференции говорят, что здесь царит симбиоз успеха и женственности.

"Мы интересуемся успешными женщинами, поэтому нам приятно с пользой провести время на women forum", — говорит Елена.

Девушки на женском форуме. Фото: Новини.LIVE

"Я считаю, что для многих девушек очень важно окружить себя правильными, приятными и добрыми людьми. Потому что именно в этой атмосфере мы можем почувствовать себя полноценно", — делится своим мнением участница форума Валерия.

На форуме у женщин была возможность познакомиться между собой, запартнериться и просто обменять опытом. Так, Алла уже долгое время работает организатором ивентов. На форум пришла получить заряд энергии и насладиться женским обществом.

"Прежде всего сегодня я здесь по наитию, для себя. А во-вторых, я сегодня здесь, чтобы увидеть звездных спикеров. Это очень важно проводить такие конференции. Жизнь продолжается, и женщина остается женщиной даже при событиях, которые сейчас происходят в стране, поэтому об этом не нужно забывать и эти события должны быть. Женщина же основа всего", — акцентирует участница Алла.

Участница Алла о конференции. Фото: Новини.LIVE

Поддерживает женщину в этом вопросе и другая участница Виктория. Девушка говорит, что такие события — это еще один шаг к познанию и развитию себя как личности.

"Сейчас каждая работает над тем, чтобы услышать себя. Чтобы увидеть себя со стороны. И поэтому, когда находишься в кругу таких разносторонних женщин, очень важно наполняться и наполнять всех рядом с собой", — рассказывает Виктория.

Участница форума Виктория. Фото: Новини.LIVE

Спикеры форума обращали внимание на то, что женщины — это движущая сила общества. Именно от того, как она выглядит, что она создает, как видит этот мир — зависит очень многое.

Хедлайнер Елена Кравец

Среди хедлайнеров форума — украинская актриса, телеведущая, продюсер, экс-участница "Женского квартала" Елена Кравец с докладом "Все дороги ведут к себе". Спикер со сцены признается, что сейчас она здесь с девушками в родной для себя Одессе, и она счастлива.

"Благодарю вас за то, что я могу выйти накраситься, что-то принести вам, подзарядиться от вас, приехать в родной город. Я за это, вот за это очень благодарна. Это и есть мой ресурс", — искренне говорит Елена Кравец.

Елена Кравец о ресурсном состоянии. Фото: Новини.LIVE

Женщины слушают выступление Елены Кравец. Фото: Новини.LIVE

Большая часть выступлений спикеров была посвящена формату "Вопросы-Ответ". Так, Елене Кравец задавали вопросы о реализации, в частности, во время войны, как реагировать на хейтерство и как выходить из неудобных ситуаций.

"У меня были периоды выгорания, когда я впервые решалась сделать что-то, кроме работы в "Квартале". И это были такие лайфстайл-проекты на улице, в Киеве. Мы делали фестивали, у меня была компания партнеров, "Просто разом" мы назывались и каждые три месяца делали какой-то фестиваль. Он был абсолютно благотворительным, потому что сначала мы искали спонсоров. Потом три дня счастья для людей", — рассказывает со сцены Елена Кравец.

Участница женского форума. Фото: Новини.LIVE

Кому-то эта встреча позволила вдохновиться, открыть для себя что-то новое, а для кого-то стала толчком и мотиватором к реализации своего потенциала и воплощению в жизнь своих желаний. Ведь путь к себе — задача не из простых.