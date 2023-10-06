Секрети одеських двориків, що вони приховують - екскурсія містом

Одеський дворик восени. Фото: Новини.LIVE

Одеса — це не лише море, а й цікава культура, мова і, звичайно ж, знамениті дворики. Відчути дух міста можна, лише зайшовши в один із них у центрі чи на Молдаванці. Кожен двір унікальний зі своєю історією, звичаями та навіть оформленням. Восени одеські дворики особливо зачаровують, стають цікавими локаціями для фотосесії.

Журналісти Новини.LIVE пройшлися осінніми двориками разом з одеським екскурсоводом Євгеном Гринкевичем і дізналися багато цікавого.

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Унікальність одеських двориків

Якщо Дерибасівська — це атмосфера, то старий одеський дворик — це дух міста. Це особливий світ, який ховається від галасливих туристичних вулиць.

Житель дворику. Фото: Новини.LIVE

Двори Одеси мають неповторну харизму, яка складається з розвішаної на мотузках білизни, таємних проходів, колодязів, арок з ліпнинами, старовинних сходів з кованими поручнями, балкончиків і навіть фонтанів. Недарма екскурсії одеськими двориками мають великий попит серед одеситів та туристів, які в кожному куточку міста бачать своє.

"Колись до Одеси приїжджало багато іноземців з різних країн. Ми водили екскурсії: ось заходять у двір італійці та кажуть "Наполі". Звісно, "Наполі", вони побачили рідний дім, бо такий самий двір. Інша група французи. Виходять з Воронцовського провулку та кажуть "Парі". У районі Кірхи маленький шматочок Німеччини. Колись в Одесі були місця з грецьким колоритом. В усій Одесі що зовні, що всередині — це різні шматочки майже всієї Європи", — розповідає Євген Гринкевич.

Екскурсовод Євген Гринкевич. Фото: Новини.LIVE

Екскурсовод про туристів, які люблять одеські дворики. Фото: Новини.LIVE

Це ще раз доводить, що місто було та є мультикультурним та мультинаціональним. Усім тут комфортно та затишно. Одеса завжди була відкрита до людей. Кожна національність має свій простір і створює його на кшталт свого дому. Тому "перлина біля моря" безмежно колоритна що у двориках, що на вулиці. Це потрібно берегти, наголошує екскурсовод.

"Забобони" у дворі на Гоголя, 9

Двори бувають найрізноманітніші за своєю будовою та виглядом. В Одесі ж існує два типи двориків: це колодязні та галерейні, або середземноморські — це галереї, балкони та сходи. Двір на Гоголя, 9 є представником колодязного типу. Це один із небагатьох, де зберіглася унікальна архітектура: оригінальний балкон тих часів, чавунний колодязь та лавова плитка, яка була завезена з Італії. Все надає двору неймовірну автентичність і колорит, з захопленням розповідає Євген Гринкевич про будову дворика.

Колоритний дворик на Гоголя, 9. Фото: Новини.LIVE

"Дуже цікава конфігурація двору. Тут флігель. З однієї сторони він як дім, а з іншої сторони — просто рівна стіна. Ніби плоска стіна. В Одесі дуже багато таких будинків. Тільки в центрі їх 18 штук", — ділиться гід.

Крім унікальної будови, тут розташований один цікавий експонат — дзеркало посеред двору. На питання гіда про те, як воно називається, зазвичай, туристи відповіді не дають.

"Як воно називається? А ніхто не знає. А воно називається "останній шанс". А чому ні? Поки нафарбуєтесь, з дому вийдете, це ж з розуму можна зійти. А потім ви вже йдете і при світлі дня ще ж останній шанс на себе подивитися у дзеркало. А також, якщо ви щось забули, повертаєтесь додому, то це ж прикмета, потрібно усміхнутися своєму відображенню у дзеркалі. Щоб не наврочити", — жартує Євген Гринкевич.

Дзеркало при виході із двору. Фото: Новини.LIVE

Вхід в одеський дворик. Фото: Новини.LIVE

Втім справжній одеський дворик це не той, де старовина архітектура або класичні елементи відображення епохи. В першу чергу, це атмосфера та колорит, який створюють самі місцеві жителі. Саме люди наповнюють місця сенсами.

Унікальність двору на Отонівському провулку

Далеко не кожен двір Одеси представляє собою цікавість для місцевих мешканців та туристів. Втім, неможливо оминути двори на Отонівському провулку, донедавна вулиці Некрасова. Два будинки розташовані поряд під номерами 3 та 5. Колись це були різні двори, але Друга світова війна частково зруйнувала будинки, зазначає гід.

"Після війни вже перебудували, тому що внутрішніх флігелів уже не було. Їх знесли, та вийшов один великий двір із двох існуючих. Унікальність цього двору полягає в тому, що й в одному, і в іншому дворі були цистерни для збору дощової води. А тепер двір став єдиний, і там знаходиться дві цистерни", — розповідає Євген.

Євген Гринкевич про об'єднання двору. Фото: Новини.LIVE

До об'єднання дворів ці будинки належали заможним мешканцям міста. Маєток під номер 3 був у власності турецької підданої на прізвище Латрі, а от 5 будинок належав грекові Кріону Папі Ніколі, власнику тютюнової фабрики. Цей провулок дуже багатий на історію: тут можна побачити та почути багато цікавого про розкішні прибуткові будинки.

Цікаві локації

Кожна з двох локацій має свої особливості та плюси. Так, дворик на Гоголя — це не лише цікава зелень і дзеркало на стіні, це ще гарні старовинні двері та парадні. А як бонус — мотузки, на яких сушиться білизна.

Незвичайний двір на вулиці Гоголя. Фото: Новини.LIVE

Оригінальна лавова плитка в дворику. Фото: Новини.LIVE

А ось у провулку Отонівському унікальні колодязі та суто одеський колорит стануть гарним інтер'єром для вашої фотосесії. Загалом краще один раз побачити, аніж кілька разів прочитати.

Ворота в одеський дворик. Фото: Новини.LIVE

Старовинний колодязь. Фото: Новини.LIVE

Одеські дворики приваблюють гостей в першу чергу своєю історією. Коли за адресою двору проживав хтось відомий, то двір одразу стає популярний. Всім хочеться доторкнутися до епохи того часу.