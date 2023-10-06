Секреты одесских двориков, которые они скрывают – экскурсия по городу

Одесский дворик осенью. Фото: Новини.LIVE

Одесса — это не только море, но и интересная культура, язык и, конечно же, знаменитые дворики. Ощутить дух города можно, только зайдя в один из них в центре или на Молдаванке. Каждый двор уникален со своей историей, обычаями и даже оформлением. Осенью одесские дворики особенно очаровывают, становятся интересными локациями для фотосессии.

Журналисты Новини.LIVE прошлись осенними двориками вместе с одесским экскурсоводом Евгением Гринкевичем и узнали много интересного.

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Уникальность одесских двориков

Если Дерибасовская — это атмосфера, то старый одесский дворик — это дух города. Это особый мир, скрывающийся от шумных туристических улиц.

Житель дворика. Фото: Новини.LIVE

Дворы Одессы обладают неповторимой харизмой, состоящей из развешанного на веревках белья, тайных проходов, колодцев, арок с лепнинами, старинной лестницы с коваными перилами, балкончиков и даже фонтанов. Недаром экскурсии по одесским дворикам пользуются большим спросом среди одесситов и туристов, которые в каждом уголке города видят свое.

"Когда-то в Одессу приезжало много иностранцев из разных стран. Мы водили экскурсии: вот заходят во двор итальянцы и говорят "Наполи". Конечно, "Наполи", они увидели родной дом, потому что такой же двор. Другая группа — французы. Выходят из Воронцовского переулка и говорят "Пари". В районе Кирхи маленький кусочек Германии. Когда-то в Одессе были места с греческим колоритом. Во всей Одессе что снаружи, что внутри — это разные кусочки почти всей Европы", — рассказывает Евгений Гринкевич.

Экскурсовод Евгений Гринкевич. Фото: Новини.LIVE

Экскурсовод о туристах, любящих одесские дворики. Фото: Новини.LIVE

Это еще раз доказывает, что город был и является мультикультурным и мультинациональным. Всем здесь комфортно и уютно. Одесса всегда была открыта к людям. Каждая национальность имеет свое пространство и создает его вроде своего дома. Поэтому "жемчужина у моря" безгранично колоритна что во двориках, что на улице. Это нужно беречь, подчеркивает экскурсовод.

"Предрассудки" во дворе на Гоголя, 9

Дворы бывают самые разные по своему строению и виду. В Одессе существует два типа двориков: колодезные и галерейные или средиземноморские — это галереи, балконы и лестницы. Двор на Гоголя, 9 является представителем колодезного типа. Это один из немногих, где сохранилась уникальная архитектура: оригинальный балкон тех времен, чугунный колодец и лавовая плитка, завезенная из Италии. Все придает двору невероятную подлинность и колорит, с восхищением рассказывает Евгений Гринкевич о постройке дворика.

Колоритный дворик на Гоголя, 9. Фото: Новини.LIVE

"Очень интересная конфигурация двора. Здесь флигель. С одной стороны он как дом, а с другой стороны — просто ровная стена. Будто бы плоская стена. В Одессе очень много таких домов. Только в центре их 18 штук", — делится гид.

Помимо уникального строения здесь расположен один интересный экспонат — зеркало посреди двора. На вопрос гида, как оно называется, как правило, туристы ответа не дают.

"Как оно называется? А никто не знает. А оно называется "последний шанс". А почему нет? Пока накраситесь, из дома выйдете, это же с ума можно сойти. А потом вы уже идете и при свете дня еще последний шанс на себя посмотреть в зеркало. А также, если вы что-то забыли, возвращаетесь домой, то это примета, нужно улыбнуться своему отражению в зеркале. Чтобы не сглазить", — шутит Евгений Гринкевич.

Зеркало при выходе из двора. Фото: Новини.LIVE

Вход в одесский дворик. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, настоящий одесский дворик это не тот, где древняя архитектура или классические элементы отражения эпохи, в первую очередь — это атмосфера и колорит, который создают сами местные жители. Именно люди наполняют места смыслами.

Уникальность двора в Отоновском переулке

Далеко не каждый двор Одессы представляет интерес для местных жителей и туристов. Впрочем, невозможно обойти дворы в Отоновском переулке, еще недавно улицы Некрасова. Два дома расположены рядом под номерами 3 и 5. Когда-то это были разные дворы, но Вторая мировая война частично разрушила дома, отмечает гид.

"После войны уже перестроили, потому что внутренних флигелей уже не было. Их снесли, и вышел один большой двор из двух существующих. Уникальность этого двора заключается в том, что и в одном, и в другом дворе были цистерны для сбора дождевой воды. А теперь двор стал единый, там находится две цистерны", — рассказывает Евгений.

Евгений Гринкевич об объединении двора. Фото: Новини.LIVE

До объединения дворов эти дома принадлежали богатым жителям города. Имение под номер 3 было в собственности турецкой подданной по фамилии Латри, а вот 5 дом принадлежал греку Криону Папе Николе, владельцу табачной фабрики. Этот переулок очень богат историей: здесь можно увидеть и услышать много интересного о роскошных доходных домах.

Интересные локации

Каждая из двух локаций имеет свои особенности и достоинства. Так, дворик на Гоголя — это не только интересная зелень и зеркало на стене, но еще красивая старинная дверь и парадная. А как бонус — веревки, на которых сушится белье.

Необычный двор на улице Гоголя. Фото: Новини.LIVE

Оригинальная лавовая плитка во дворике. Фото: Новини.LIVE

А вот в проулке Отоновском уникальные колодцы и чисто одесский колорит станут хорошим интерьером для вашей фотосессии. В общем, лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать.

Ворота в одесский дворик. Фото: Новини.LIVE

Старинный колодец. Фото: Новини.LIVE

Одесские дворики манят гостей в первую очередь своей историей. Когда по адресу двора проживал кто-то известный, то двор сразу становится популярен. Всем хочется прикоснуться к эпохе того времени.