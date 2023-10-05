Росія готує провокації у Чорному морі для цивільних суден

Завантаження зерна у порту. Фото: Олександр Кубраков

Після відновлення роботи усіх трьох портів Великої Одеси у зернових коридорах, Росія може влаштовувати провокації у Чорному морі та звинуватити у цьому Україну. Країна-агресорка має намір встановили морські міни на шляху цивільних суден, які вивозять зерно.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Великої Британії.

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Велика Британія вважає, що Росія намагається поставити під загрозу цивільні судна, що проходять через український "гуманітарний коридор", щоб стримати експорт українського зерна. Це дозволило б Росії тиснути на українську економіку.

"Світ спостерігає – і ми бачимо наскрізь цинічні спроби Росії звинуватити Україну у своїх нападах. Ми та наші союзники виступаємо разом проти Путіна та його спроб завдати шкоди Україні та, таким чином, зашкодити решті світу", — заявив очільник британського МЗС Джеймс Клеверлі.

Загроза гуманітарному коридору

За словами Клеверлі, Росія хоче уникнули прямого затоплення завантажених зерном суден. Проте у "випадковому" підриві на морській міні окупанти можуть звинуватити Україну, яка "не забезпечила захист суден".

Також Британська влада зауважила, що після виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія пошкодила 130 об'єктів портової інфраструктури в Одесі, Чорноморську та Рені. І знищила майже 300 000 тонн зерна, якого було б достатньо, щоб прогодувати понад 1,3 мільйона людей протягом року.

Нагадаємо, станом на 4 жовтня тимчасовим зерновим коридором скористалося вже 12 суден. Наразі усі порти Великої Одеси відновили свою участь в експорті українського збіжжя Чорним морем.