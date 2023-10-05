Россия готовит провокации в Черном море для гражданских судов

Загрузка зерна в порту. Фото: Александр Кубраков

После возобновления работы всех трех портов Большой Одессы в зерновых коридорах Россия может устраивать провокации в Черном море и обвинить в этом Украину. Страна-агрессор намерена установить морские мины на пути гражданских судов, вывозящих зерно.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Великобритании.

Читайте также:

Великобритания считает, что Россия пытается поставить под угрозу проходящие через украинский "гуманитарный коридор" гражданские суда, чтобы сдержать экспорт украинского зерна. Это позволило бы России оказывать давление на украинскую экономику.

"Мир наблюдает — и мы видим насквозь циничные попытки России обвинить Украину в своих нападениях. Мы и наши союзники выступаем вместе против Путина и его попыток нанести вред Украине и, таким образом, навредить остальному миру", — заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

Угроза гуманитарному коридору

По словам Клеверли, Россия хочет избежать прямого затопления загруженных зерном судов. Однако в "случайном" подрыве на морской мине оккупанты могут обвинить Украину, которая "не обеспечила защиту судов".

Также британские власти отметили, что после выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия повредила 130 объектов портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Рени. И уничтожила почти 300 000 тонн зерна, которого было бы достаточно, чтобы прокормить более 1,3 миллиона человек в течение года.

Напомним, по состоянию на 4 октября временным зерновым коридором воспользовалось уже 12 судов. Все порты Большой Одессы возобновили свое участие в экспорте украинского зерна Черным морем.