Масове перейменування вулиць Одеси: коментар ОВА

Одеський національний академічний театр опери та балету. Фото: Новини.LIVE

Перейменування вулиць в Одесі викликало неоднозначні реакції серед місцевих жителів, діячів культури та суспільства в цілому. Проте попри неоднозначні думки та відсутність єдиного рішення — Одеса завжди була і залишається українським містом, яке створювали, будували та розвивали українці.

Про це у п'ятницю, 2 серпня, написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Одеса — сучасне українське місто

Сучасна українська Одеса, за словами Кіпера, це місто про людей, молодь, що ціною власного життя та здоров’я боронить незалежність України, про сучасних діячів мистецтв, письменників і поетів. Він наголосив, що зараз південній перлині України випав історичний шанс відірватися від імперських наративів і стати сучасним культурно незалежним українським містом, а не жити минулим.

"В сучасних реаліях в українському місті не повинно бути місця вулицям, названим на честь людей, що отримували медалі з рук Путіна, співпрацювали з КДБ або оспівували радянський союз та імперію", — йдеться у повідомленні Олега Кіпера.

Вид згори на центр Одеси. Фото: Олег Кіпер

Кіпер також відзначив, що для прихильників радянських назв існує альтернатива, однак не в Одесі.

"А якщо комусь дуже кортить прогулюватися вулицями з імперськими/радянськими назвами — є Москва та Уфа, а не українська Одеса. В Одесі такого не буде", — додав очільник ОВА.

Нагадаємо,що поки одні підтримують ініціативу, інші висловлюють своє невдоволення та протестують проти зміни історичних назв в Одесі. Більше про реакції діячів — читайте у матеріалі.

Згодом міський голова Одеси Геннадій Труханов записав відеозвернення, в якому зазначив, що рішення ОВА про перейменування понад 80 вулиць "обнуляє" місто. Мер також пояснив, що ті топоніми, що знаходяться в зоні об'єкта історичної спадщини ЮНЕСКО, перейменовувати не можна.