Массовое переименование улиц Одессы: комментарий ОВА

Одесский национальный академический театр оперы и балета. Фото: Новини.LIVE

Переименование улиц в Одессе вызвало неоднозначные реакции у местных жителей, деятелей культуры и общества в целом. Однако, несмотря на неоднозначные мнения и отсутствие единого решения, Одесса всегда была и остается украинским городом, который создавали, строили и развивали украинцы.

Об этом в пятницу, 2 августа, написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Одесса — современный украинский город

Современная украинская Одесса, по словам Кипера, это город о людях, молодежи, что ценой собственной жизни и здоровья защищает независимость Украины, о современных деятелях искусств, писателях и поэтах. Он подчеркнул, что сейчас южной жемчужине Украины выпал исторический шанс оторваться от имперских нарративов и стать современным культурно независимым украинским городом, а не жить прошлым.

"В современных реалиях в украинском городе не должно быть места улицам, названным в честь людей, которые получали медали из рук Путина, сотрудничали с КГБ или воспевали советский союз и империю", — говорится в сообщении Олега Кипера.

Вид сверху на центр Одессы. Фото: Олег Кипер

Кипер также отметил, что для поклонников советских названий существует альтернатива, однако не в Одессе.

"А если кому очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями — есть Москва и Уфа, а не украинская Одесса. В Одессе такого не будет", — добавил глава ОВА.

Напомним, что пока одни поддерживают инициативу, другие выражают свое недовольство и протестуют против смены исторических названий в Одессе. Больше о реакциях деятелей — читайте в материале.

Впоследствии городской голова Одессы Геннадий Труханов записал видеообращение, в котором отметил, что решение ОВА о переименовании более 80 улиц "обнуляет" город. Мэр также пояснил, что находящиеся в зоне объекта исторического наследия ЮНЕСКО те тонимы переименовывать нельзя.