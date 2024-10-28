Половина одеситів підтримує зміну дати заснування міста

Одеса може змінити дату дня міста — дослідження
Майже половина одеситів підтримує перенесення дати заснування міста на 378 років назад. Втім, чимало й тих, хто вважає, що зараз не час порушувати такі питання.
Про це йдеться у дослідженні, проведеному компанією "Оперативна соціологія" на замовлення Українського інституту національної пам'яті.
Результати опитування
За словами соціологів, 48,1% опитаних підтримали перенесення дати заснування Одеси на 1415 рік. Ще 32,8% вважають, що це питання не на часі. Тільки 15,9% респондентів продовжують вважати, що місто було засноване у 1793 році. І 3,2% вагаються з відповіддю на це питання.
Зазначимо, дослідження проводилось з липня по вересень методом телефонного інтерв’ю (опитані 2 004 респонденти) та презентативного опитування у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі (по 250 респондентів у кожному місті).
Нагадаємо, за даними дослідження, 45,5% одеситів позитивно оцінюють діяльність лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.
Також в Україні провели опитування щодо можливостей переговорів з РФ.
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