Половина одесситов поддерживает изменение даты основания города

Торжества по случаю Дня города в Одессе. Фото: одесская мэрия

Почти половина одесситов поддерживает перенос даты основания города на 378 лет назад. Впрочем, немало и тех, кто считает, что сейчас не время поднимать подобные вопросы.

Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией "Оперативная социология" по заказу Украинского института национальной памяти.

Читайте также:

Результаты опроса

По словам социологов, 48,1% опрошенных поддержали перенос даты основания Одессы на 1415 год. Еще 32,8% считают, что этот вопрос не актуален. Только 15,9% респондентов продолжают считать, что город был основан в 1793 году. И 3,2% затрудняются ответить на этот вопрос.

Отметим, исследование проводилось с июля по сентябрь методом телефонного интервью (опрошены 2 004 респондента) и презентативного опроса в Киеве, Львове, Днепре, Одессе (по 250 респондентов в каждом городе).

Напомним, по данным исследования, 45,5% одесситов положительно оценивают деятельность лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Также в Украине провели опрос о возможностях переговоров с РФ.