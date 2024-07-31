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Одеса — найкримінальніше місто Східної Європи

31 липня 2024 15:16
Верзілова Єлизавета - редактор
Одеса є осередком криміналу: дані Numbeo
Люди гуляють в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Одеса очолює рейтинг найкримінальніших міст Східної Європи. Також у списку є Дніпро, Харків та Київ, які входять до першої десятки кримінальних міст.

Про це пише аналітичний портал Numbeo.

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Рейтинг міст за індексом кримінальності

Серед українських міст у антирейтингу перше місце — за Одесою, індекс злочинності тут 54,5. Одразу після — на другій сходинці — Дніпро із показником у 54,2. Харків посідає четверту позицію у рейтингу кримінальних міст Східної Європи та має індекс 47,5.

Одеса очолює рейтинг кримінальних міст Східної Європи
Рейтинг міст Східної Європи за криміналом. Фото: скриншот

Столиця ж України — Київ, на шостому місці із показником 45,4. Зазначимо, що у рейтингу також є й Львів — він займає 12-ту сходинку та має індекс криміналу у 38 балів.

З чого складався рейтинг

Numbeo використовує дані від користувачів і офіційних джерел для складання рейтингів злочинності та безпеки міст по всьому світу. Це дозволяє надавати актуальну інформацію про рівень безпеки в різних містах.

Більше про Одесу

Ми писали, що Одеса опинилася у низу рейтингу серед найдорожчих міст для проживання та зайняла 202 сходинку зі 218. Також у рейтингу опинились інші обласні центри України, зокрема Київ та Львів. 

Також ми повідомляли, що Одеська область увійшла до списку регіонів України з пенсіями, нижчими за середні. Регіон посідає 11 місце — відповідний показник у нас становить 5 552 грн.

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