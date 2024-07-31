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Одесса — самый криминальный город Восточной Европы

31 июля 2024 15:16
Верзилова Єлизавета - редактор
Одесса является ячейкой криминала: данные Numbeo
Люди гуляют по центру Одессы. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Одесса возглавляет рейтинг самых криминальных городов Восточной Европы. Также в списке есть Днепр, Харьков и Киев, которые входят в первую десятку криминальных городов.

Об этом пишет аналитический портал Numbeo.

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Рейтинг городов по индексу криминальности

Среди украинских городов в антирейтинге первое место — за Одессой, индекс преступности здесь 54,5. Сразу после — на второй строчке — Днепр с показателем в 54,2. Харьков занимает четвертую позицию в рейтинге криминальных городов Восточной Европы с индексом 47,5.

Одесса возглавляет рейтинг криминальных городов Восточной Европы
Рейтинг городов Восточной Европы по криминалу. Фото: скриншот

Столица Украины — Киев, на шестом месте с показателем 45,4. Отметим, что в рейтинге также есть и Львов — он занимает 12-е место и имеет индекс криминала в 38 баллов.

Из чего составлялся рейтинг

Numbeo использует данные от пользователей и официальных источников для составления рейтингов преступности и безопасности городов по всему миру. Это позволяет предоставлять актуальную информацию об уровне безопасности в разных городах.

Больше об Одессе

Мы писали, что Одесса оказалась в низу рейтинга среди самых дорогих городов для проживания и заняла 202 строчку из 218. Также в рейтинге оказались другие областные центры Украины, в частности Киев и Львов.

Также мы сообщали, что Одесская область вошла в список регионов Украины с пенсиями ниже средних. Регион занимает 11 место — соответствующий показатель у нас составляет 5 552 грн.

Одесса города рейтинг Украина Одесская область Криминал Новости Одессы преступление

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