Одесса является ячейкой криминала: данные Numbeo

Одесса — самый криминальный город Восточной Европы
Одесса возглавляет рейтинг самых криминальных городов Восточной Европы. Также в списке есть Днепр, Харьков и Киев, которые входят в первую десятку криминальных городов.
Об этом пишет аналитический портал Numbeo.
Рейтинг городов по индексу криминальности
Среди украинских городов в антирейтинге первое место — за Одессой, индекс преступности здесь 54,5. Сразу после — на второй строчке — Днепр с показателем в 54,2. Харьков занимает четвертую позицию в рейтинге криминальных городов Восточной Европы с индексом 47,5.
Столица Украины — Киев, на шестом месте с показателем 45,4. Отметим, что в рейтинге также есть и Львов — он занимает 12-е место и имеет индекс криминала в 38 баллов.
Из чего составлялся рейтинг
Numbeo использует данные от пользователей и официальных источников для составления рейтингов преступности и безопасности городов по всему миру. Это позволяет предоставлять актуальную информацию об уровне безопасности в разных городах.
Больше об Одессе
Мы писали, что Одесса оказалась в низу рейтинга среди самых дорогих городов для проживания и заняла 202 строчку из 218. Также в рейтинге оказались другие областные центры Украины, в частности Киев и Львов.
Также мы сообщали, что Одесская область вошла в список регионов Украины с пенсиями ниже средних. Регион занимает 11 место — соответствующий показатель у нас составляет 5 552 грн.
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