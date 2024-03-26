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Одеса не припиняє розвиватися — у місті з'являться нові велодоріжки

26 березня 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеса не припиняє розвиватися — у місті з'являться нові велодоріжки
Велодоріжка у парку. Ілюстративне фото: SPIN
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Наразі велоінфраструктура є одним із пріоритетних напрямків транспортного розвитку міста. Тож у міськраді запланували створення й нанесення понад 20 кілометрів нових велодоріжок

Про це повідомляють у пресслужбі Одеської міської ради

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У міськраді зазначили, що  розвиток громадського транспорту та інфраструктури для велосипедів є пріоритетним напрямком транспортної політики міста. 

"Наразі в місті вже облаштовано понад 127 кілометрів велодоріжок і велосмуг. На 2024 заплановане створення й нанесення ще майже 25 кілометрів", — зазначено у повідомленні.

Участь громадськості

У міськраді зазначають, що представники  велосипедних організацій міста беруть активну участь у розвитку таких проєктів. А саме: 

  • велоклуби  "Аркадія" та "Hoods & Drops", 
  • громадський рух "Велоформат" 
  • ГО "Південна велосипедна ліга м. Одеси". 

Також на обговорення порушувалося питання організації спортивних заходів. Йдеться про велозмагання "Меморіал Уточкіна" та майбутні чемпіонати.

"Дякую громадськості, яка бере безпосередню участь у розвитку інфраструктурних проєктів Одеси та запрошую й інші організації до співпраці", —  сказав заступник міського голови Павло Вугельман.

Велосипедний рух Одеси

Раніше ми повідомляли, що в Одесі проводили два велосипедні змагання — "Меморіал Уточкіна" та Odesa Grand-Prix. Організацію подій брала на себе Громадська організація "Південна велосипедна ліга м. Одеси".

Також ми писали, що в Одесі минулого року з нагоди святкування Дня Конституції відбувся велопробіг. Близько 30 велосипедистів, включаючи дітей, приєдналися до заходу. Крім того, в місті провели низку спортивних змагань.

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