Одеса не припиняє розвиватися — у місті з'являться нові велодоріжки
Наразі велоінфраструктура є одним із пріоритетних напрямків транспортного розвитку міста. Тож у міськраді запланували створення й нанесення понад 20 кілометрів нових велодоріжок.
Про це повідомляють у пресслужбі Одеської міської ради.
Велоінфраструктура Одеси
У міськраді зазначили, що розвиток громадського транспорту та інфраструктури для велосипедів є пріоритетним напрямком транспортної політики міста.
"Наразі в місті вже облаштовано понад 127 кілометрів велодоріжок і велосмуг. На 2024 заплановане створення й нанесення ще майже 25 кілометрів", — зазначено у повідомленні.
Участь громадськості
У міськраді зазначають, що представники велосипедних організацій міста беруть активну участь у розвитку таких проєктів. А саме:
- велоклуби "Аркадія" та "Hoods & Drops",
- громадський рух "Велоформат"
- ГО "Південна велосипедна ліга м. Одеси".
Також на обговорення порушувалося питання організації спортивних заходів. Йдеться про велозмагання "Меморіал Уточкіна" та майбутні чемпіонати.
"Дякую громадськості, яка бере безпосередню участь у розвитку інфраструктурних проєктів Одеси та запрошую й інші організації до співпраці", — сказав заступник міського голови Павло Вугельман.
Велосипедний рух Одеси
Раніше ми повідомляли, що в Одесі проводили два велосипедні змагання — "Меморіал Уточкіна" та Odesa Grand-Prix. Організацію подій брала на себе Громадська організація "Південна велосипедна ліга м. Одеси".
Також ми писали, що в Одесі минулого року з нагоди святкування Дня Конституції відбувся велопробіг. Близько 30 велосипедистів, включаючи дітей, приєдналися до заходу. Крім того, в місті провели низку спортивних змагань.
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