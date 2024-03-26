Одеса не припиняє розвиватися — у місті з'являться нові велодоріжки

Велодоріжка у парку. Ілюстративне фото: SPIN

Наразі велоінфраструктура є одним із пріоритетних напрямків транспортного розвитку міста. Тож у міськраді запланували створення й нанесення понад 20 кілометрів нових велодоріжок.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеської міської ради.

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У міськраді зазначили, що розвиток громадського транспорту та інфраструктури для велосипедів є пріоритетним напрямком транспортної політики міста.

"Наразі в місті вже облаштовано понад 127 кілометрів велодоріжок і велосмуг. На 2024 заплановане створення й нанесення ще майже 25 кілометрів", — зазначено у повідомленні.

Участь громадськості

У міськраді зазначають, що представники велосипедних організацій міста беруть активну участь у розвитку таких проєктів. А саме:

велоклуби "Аркадія" та "Hoods & Drops",

громадський рух "Велоформат"

ГО "Південна велосипедна ліга м. Одеси".

Також на обговорення порушувалося питання організації спортивних заходів. Йдеться про велозмагання "Меморіал Уточкіна" та майбутні чемпіонати.



"Дякую громадськості, яка бере безпосередню участь у розвитку інфраструктурних проєктів Одеси та запрошую й інші організації до співпраці", — сказав заступник міського голови Павло Вугельман.

Велосипедний рух Одеси

Раніше ми повідомляли, що в Одесі проводили два велосипедні змагання — "Меморіал Уточкіна" та Odesa Grand-Prix. Організацію подій брала на себе Громадська організація "Південна велосипедна ліга м. Одеси".

Також ми писали, що в Одесі минулого року з нагоди святкування Дня Конституції відбувся велопробіг. Близько 30 велосипедистів, включаючи дітей, приєдналися до заходу. Крім того, в місті провели низку спортивних змагань.