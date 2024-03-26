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Одесса не перестает развиваться — в городе появятся новые велодорожки

26 марта 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесса не перестает развиваться — в городе появятся новые велодорожки
Велодорожка в парке. Иллюстративное фото: SPIN
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В настоящее время велоинфраструктура является одним из приоритетных направлений транспортного развития города. Поэтому в горсовете запланировано создание и нанесение более 20 километров новых велодорожек.

Об этом сообщают в пресс-службе Одесского городского совета.

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В горсовете отметили, что развитие общественного транспорта и инфраструктуры для велосипедов является приоритетным направлением транспортной политики города.

"Сейчас в городе уже обустроено свыше 127 километров велодорожек и велосмуг. На 2024 год запланировано создание и нанесение еще почти 25 километров", — говорится в сообщении.

Участие общественности

В горсовете отмечают, что представители велосипедных организаций города активно участвуют в развитии таких проектов. А именно:

  • велоклубы "Аркадия" и "Hoods & Drops";
  • общественное движение "Велоформат";
  • ОО "Южная велосипедная лига г. Одессы".

Также на обсуждение поднимался вопрос организации спортивных мероприятий. Речь идет о велосоревновании "Мемориал Уточкина" и предстоящих чемпионатах.

"Благодарю общественность, которая принимает непосредственное участие в развитии инфраструктурных проектов Одессы и приглашаю и другие организации к сотрудничеству" , — сказал заместитель городского головы Павел Вугельман.

Велосипедное движение Одессы

Ранее мы сообщали, что в Одессе проводили два велосипедных соревнования — "Мемориал Уточкина" и Odesa Grand-Prix. Организацию событий принимала Общественная организация "Южная велосипедная лига г. Одессы".

Также мы писали, что в Одессе в прошлом году по случаю празднования Дня Конституции прошел велопробег. Около 30 велосипедистов, включая детей, присоединились к мероприятию. Кроме того, в городе провели ряд спортивных состязаний.

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