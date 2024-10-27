В Одесі допомагають постраждалим від ракетного удару

Комунальники закривають вибиті вікна. Фото: ОМР

Сьогодні від самого ранку співробітники Хаджибейської районної адміністрації розпочали обстеження пошкоджених внаслідок ракетної атаки будівель в Одесі. Постраждалим мешканцям надають консультації щодо отримання матеріальної допомоги.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Скільки будівель постраждало

За інформацією мерії, після вчорашньої ракетної атаки в Одесі в Хаджибейському районі від вибухової хвилі постраждали один навчальний заклад та 21 домоволодіння. Співробітники районної адміністрації сьогодні вранці почали перевірку пошкоджених будівель, складаючи акти для надання матеріальної допомоги на ремонт.

Мешканцям пояснюють, як отримати кошти з міського бюджету для відновлення вікон та дверей. Комунальні працівники ЖКС "Хмельницький" також допомагають демонтувати пошкоджені вікна та тимчасово закривати їх плівкою.

Як отримати допомогу

Для консультацій мешканці постраждалих будівель можуть звернутися до Хаджибейської районної адміністрації на вул. Генерала Петрова, 22 (з 08:30 до 17:00, у робочі дні) або за телефонами: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Чим атакували росіяни

Зазначимо, що, за інформацією військових, вчора надвечір ворог атакував Одесу балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", з території тимчасово окупованого Криму. Зазначимо, що офіційних повідомлень про влучання ракет не надходило.

Допис військових. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі сталася масштабна пожежа на складі. Російські удари по портах Одещини спрямовані не лише на залякування українців, а й на глобальну продовольчу безпеку світу.