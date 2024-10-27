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Россияне вечером ракетами атаковали Одессу — что известно

27 октября 2024 15:45
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе помогают пострадавшим от ракетного удара
Коммунальщики закрывают выбитые окна. Фото: ОГС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня с самого утра сотрудники Хаджибейской районной администрации приступили к обследованию поврежденных в результате ракетной атаки зданий в Одессе. Пострадавшим жителям предоставляют консультации по получению материальной помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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Сколько зданий пострадало

По информации мэрии, после вчерашней ракетной атаки в Одессе в Хаджибейском районе от взрывной волны пострадали одно учебное заведение и 21 домовладение. Сотрудники районной администрации сегодня утром начали проверку поврежденных зданий, составляя акты по оказанию материальной помощи на ремонт.

Жителям объясняют, как получить средства из городского бюджета для восстановления окон и дверей. Коммунальные работники ЖКС "Хмельницкий" также помогают демонтировать поврежденные окна и закрывать их пленкой.

Как получить помощь

Для консультации жители пострадавших зданий могут обратиться в Хаджибейскую районную администрацию по ул. Генерала Петрова, 22 (с 08:30 до 17:00, в рабочие дни) или по телефонам: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Чем атаковали россияне

Отметим, что, по информации военных, вчера вечером враг атаковал Одессу баллистической ракетой, предположительно "Искандер-М", с территории временно оккупированного Крыма. Отметим, что официальные сообщения о попадании ракет не поступали.

Одесса приходит в себя от ночного ракетного удара — что известно - фото 1
Сообщение военных. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе произошел масштабный пожар на складе. Российские удары по портам Одесчины направлены не только на устрашение украинцев, но и на глобальную продовольственную безопасность мира.

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