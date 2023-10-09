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Одеса отримає нові автобуси від міста-побратима: подробиці

9 жовтня 2023 17:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеса отримає нові автобуси від міста-побратима
Нові автобуси. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеса отримає від німецького міста-побратима Регенсбурга нові низькопідлогові автобуси. Відомо, що громадський транспорт вийде на маршрути міста вже найближчим часом. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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За інформацією міськради, допомога Одесі надійшла від німецької благодійної організації "Space Eye".

"Ми дуже цінуємо допомогу наших німецьких партнерів. З перших днів повномасштабного вторгнення місто Регенсбург поруч з нами, і надає усю необхідну допомогу, в тому числі - для розвитку транспортної інфраструктури Одеси", — сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Електробуси в Одесі

В Одесі хочуть закупити електробуси за 13 мільйонів євро. Проєкт фінансується за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку та міського бюджету — 2,6 мільйона євро. Саме на цю суму планується взяти субкредит від Міністерства фінансів України під гарантію Одеської міської ради.

Очікуваний маршрут електробусів буде пролягати від залізничного вокзалу до вулиці Паустовського (ТРЦ "Таврія-В") і становитиме 35,5 км.

Нагадаємо, в Одесі відбулася реорганізація дорожнього простору. На Миколаївській дорозі, що у Пересипському районі, збільшили кількість смуг для автомобілів та створили окрему для міського транспорту.  

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