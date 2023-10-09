Одесса получит новые автобусы от города-побратима

Новые автобусы. Фото: Одесский городской совет

Одесса получит от немецкого города-побратима Регенсбурга новые низкопольные автобусы. Известно, что общественный транспорт выйдет на маршруты города в ближайшее время.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

По информации горсовета, помощь Одессе поступила от германской благотворительной организации "Space Eye".

"Мы очень ценим помощь наших немецких партнеров. С первых дней полномасштабного вторжения город Регенсбург рядом с нами, и оказывает всю необходимую помощь, в том числе — для развития транспортной инфраструктуры Одессы", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Электробусы в Одессе

В Одессе хотят закупить электробусы за 13 миллионов евро. Проект финансируется за кредитные средства Европейского инвестиционного банка и городского бюджета — 2,6 миллиона евро. Именно на эту сумму планируется взять субкредит от Министерства финансов под гарантию Одесского городского совета.

Ожидаемый маршрут электробусов будет пролегать от железнодорожного вокзала до улицы Паустовского (ТРЦ "Таврия-В") и составит 35,5 км.

Напомним, в Одессе прошла реорганизация дорожного пространства. На Николаевской дороге в Пересыпском районе увеличили количество полос для автомобилей и создали отдельную для городского транспорта.