Одеса отримала допомогу від міжнародних партнерів
КП "Теплопостачання міста Одеси" отримало 3 нові машини для ремонту теплових мереж. Допомога надійшла від USAID в рамках проєкту енергетичної безпеки.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Чергова допомога від міжнародних партнерів надійшла до Одеси. Спецобладнання отримало КП "Теплопостачання міста Одеси"
"У 2020 році було укладено меморандум про співпрацю з Агентством USAID, який дозволив місту отримати суттєву підтримку під час найважчої зими. Ми поставили собі мету: побудувати таку систему взаємовідносин з міжнародними партнерами, яка буде приносити Одесі практичні результати", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, техніка обладнана для роботи аварійної бригади. Важливо, що тут є устаткування, яке дозволяє полегшити роботу комунальників та зробити її більш ефективною.
Нагадаємо, міжнародні партнери готові інвестувати в розвиток Дунайських портів. Наразі вони є надважливими для продовольчої безпеки світу.