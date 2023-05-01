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Одеса отримала допомогу від міжнародних партнерів

1 травня 2023 16:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одеса отримала допомогу від міжнародних партнерів
Нові машини для ремонту тепломереж. Фото: Одеська міська рада.
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

КП "Теплопостачання міста Одеси" отримало 3 нові машини для ремонту теплових мереж. Допомога надійшла від USAID в рамках проєкту енергетичної безпеки.

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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"У 2020 році було укладено меморандум про співпрацю з Агентством USAID, який дозволив місту отримати суттєву підтримку під час найважчої зими. Ми поставили собі мету: побудувати таку систему взаємовідносин з міжнародними партнерами, яка буде приносити Одесі практичні результати", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, техніка обладнана для роботи аварійної бригади. Важливо, що тут є устаткування, яке дозволяє полегшити роботу комунальників та зробити її більш ефективною.

Нагадаємо, міжнародні партнери готові інвестувати в розвиток Дунайських портів. Наразі вони є надважливими для продовольчої безпеки світу.

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