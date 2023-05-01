Одесса получила помощь от международных партнеров

Новые машины для ремонта теплосетей. Фото: Одесский городской совет

КП "Теплоснабжение города Одессы" получило 3 новых машины для ремонта тепловых сетей. Помощь пришла от USAID в рамках проекта энергетической безопасности.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"В 2020 году был заключен меморандум о сотрудничестве с Агентством USAID, который позволил городу получить существенную поддержку во время тяжелейшей зимы. Мы поставили себе цель: построить такую систему взаимоотношений с международными партнерами, которая будет приносить Одессе практические результаты", — говорится в сообщении.

Отметим, техника оборудована для работы аварийной бригады. Важно, что здесь есть оборудование, позволяющее облегчить работу коммунальщиков и сделать ее более эффективной.

Напомним, международные партнеры готовы инвестировать в развитие Дунайских портов. В настоящее время они важны для продовольственной безопасности мира.