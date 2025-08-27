В Одесі провели акцію "Хвилина мовчання" - яким чином та з якою метою

Активісти на Соборній площі. Фото: Альона Кішлали

Сьогодні, 27 серпня, в Одесі на Соборній площі містяни вшанували пам'ять загиблих на війні традиційною акцією "Хвилина мовчання". Долучилися і мешканці Пересипського району. Активісти перекривали дорогу, а водії із порозумінням зупинялися та доєдновалися до скорботного заходу.

Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.

Акція на Соборці

Рідні загиблих та пересічні небайдужі містяни вийшли на Соборну площу із плакатами на пам'ять про жертв повномасштабного вторгнення. Проїжджа частина на 60 секунд була перекрита. Поліцейські пильно стежили за ситуацією, аби запобігти дорожньо-транспортним пригодам.

Поліція контролює рух. Фото: Альона Кішлали

Авто зупинилися. Фото: Альона Кішлали

Акція у центрі міста. Фото: Альона Кішлали

Аналогічну акцію влаштували і мешканці Пересипського району Одеси. Люди вийшли на перехрестя вулиць Академіка Сахарова та Ярослава Баіса.

Жертви війни

Організатори наголошують, що військові кожного дня гинуть на фронті за незалежність і наше майбутнє. Тому вважають, що вшанувати їх пам'ять є нашим обов'язком. До того ж такий жест поваги коштує всього 60 секунд часу.

Жінка доєдналася. Фото: Альона Кішлали

Люди закликають водіїв зупинитися. Фото: Альона Кішлали

Хвилина мовчання

Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.

Акція в Одесі. Фото: Альона Кішлали

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі зупинятимуть транспорт під час хвилини мовчання.