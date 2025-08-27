Видео
Одесса помнит — движение в центре города сегодня было перекрыто

Одесса помнит — движение в центре города сегодня было перекрыто

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 11:17
В Одессе провели акцию "Минута молчания" - каким образом и с какой целью
Активисты на Соборной площади. Фото: Алена Кишлали

Сегодня, 27 августа, в Одессе на Соборной площади горожане почтили память погибших на войне традиционной акцией "Минута молчания". Присоединились и жители Пересыпского района. Активисты перекрывали дорогу, а водители с пониманием останавливались и присоединялись к скорбному мероприятию.

Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.

Читайте также:

Акция на Соборке

Родные погибших и рядовые неравнодушные горожане вышли на Соборную площадь с плакатами в память о жертвах полномасштабного вторжения. Проезжая часть на 60 секунд была перекрыта. Полицейские пристально следили за ситуацией, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия.

None - фото 1
Полиция контролирует движение. Фото: Алена Кишлали
None - фото 1
Авто остановились. Фото: Алена Кишлали
None - фото 2
Акция в центре города. Фото: Алена Кишлали

Аналогичную акцию устроили и жители Пересыпского района Одессы. Люди вышли на перекресток улиц Академика Сахарова и Ярослава Баиса.

Жертвы войны

Организаторы отмечают, что военные каждый день гибнут на фронте за независимость и наше будущее. Поэтому считают, что почтить их память является нашим долгом. К тому же такой жест уважения стоит всего 60 секунд времени.

None - фото 4
Женщина присоединилась. Фото: Алена Кишлали
None - фото 5
Люди призывают водителей остановиться. Фото: Алена Кишлалы

Минута молчания

Добавим, в память о погибших ежедневно объявляется минута молчания, согласно указу президента №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.

None - фото 1
Акция в Одессе. Фото: Алена Кишлали

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе будут останавливать транспорт во время минуты молчания. А также об атаке на Сумскую область.

Одесса дороги активисты Новости Одессы минута молчания
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
