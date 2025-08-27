В Одессе провели акцию "Минута молчания" - каким образом и с какой целью

Активисты на Соборной площади. Фото: Алена Кишлали

Сегодня, 27 августа, в Одессе на Соборной площади горожане почтили память погибших на войне традиционной акцией "Минута молчания". Присоединились и жители Пересыпского района. Активисты перекрывали дорогу, а водители с пониманием останавливались и присоединялись к скорбному мероприятию.

Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.

Акция на Соборке

Родные погибших и рядовые неравнодушные горожане вышли на Соборную площадь с плакатами в память о жертвах полномасштабного вторжения. Проезжая часть на 60 секунд была перекрыта. Полицейские пристально следили за ситуацией, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия.

Полиция контролирует движение. Фото: Алена Кишлали

Авто остановились. Фото: Алена Кишлали

Акция в центре города. Фото: Алена Кишлали

Аналогичную акцию устроили и жители Пересыпского района Одессы. Люди вышли на перекресток улиц Академика Сахарова и Ярослава Баиса.

Жертвы войны

Организаторы отмечают, что военные каждый день гибнут на фронте за независимость и наше будущее. Поэтому считают, что почтить их память является нашим долгом. К тому же такой жест уважения стоит всего 60 секунд времени.

Женщина присоединилась. Фото: Алена Кишлали

Люди призывают водителей остановиться. Фото: Алена Кишлалы

Минута молчания

Добавим, в память о погибших ежедневно объявляется минута молчания, согласно указу президента №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.

Акция в Одессе. Фото: Алена Кишлали

