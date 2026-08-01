Одеса під ударом: Росія атакувала житловий будинок у місті

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Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Росія продовжує невпинно атакувати Одесу ракетами та дронами. Під ударом опиняється цивільна інфраструктура. Вдень, 1 серпня, місто знову опинилося під прицілом окупантів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської військової адміністрації Сергія Лисака.

Повідомлення про удар. Фото: скриншот із Telegram

Удар по Одесі

Вдень, 1 серпня, Росія завдала чергового удару по Одесі. Зафіксовано влучання у житловий будинок. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що БпЛА атакував багатоповерхівку у центрі міста. Деталі щодо масштабів руйнувань уточнюється. На місці працюють усі екстрені служби.

Що відомо про атаку

Тривогу в Одеському районі оголосили о 08:55. З того часу Росія випускала у напрямку міста ракети та дрони. Більшість цілей збивали ще до підльоту на місто. Однак вже близько 11:30 жителі обласного центру почули вибух. Цього разу окупанти атакували БпЛА з акваторії Чорного моря.