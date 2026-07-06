Одеса після обстрілу: зруйновано будинки та знищено гаражі (фото)

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE

Марія Луценко Редактор

У ніч на 6 липня російські війська знову атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, гуртожиток, гаражі та інша цивільна інфраструктура. Постраждав 23-річний чоловік. Мешканці досі оговтуються від пережитого.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару по Одесі та поспілкувалися з мешканцями про пережиту ніч.

Встигли сховатися

Для багатьох мешканців ця ніч стала справжнім випробуванням. Одесити розповідають, що почули сигнал тривоги та звук безпілотника ще до вибуху. Саме це дало змогу вчасно сховатися і врятуватися.

"Ми з дружиною та донькою святкували день народження. Почули тривогу і "шахед". Встигли зайти до будинку. Всі живі, і це найголовніше. Звісно, дуже злякалися. Але нам допомагають, будемо триматися", — розповів одесит Олександр.

Олександр про нічну атаку. Фото: Новини.LIVE

Зруйнована кухня. Фото: Новини.LIVE

Ніч вибухів

Після удару в районі почали горіти гаражі. Вибухова хвиля пошкодила десятки будинків. У людей повилітали вікна, а уламки пробивали двері, кондиціонери та інше майно. Вранці мешканці вже прибирали наслідки обстрілу та подавали заяви про пошкодження.

"Я почула звук "шахеда". Він ставав дедалі гучнішим, а потім стався вибух між будинками, у гаражах. Полетіло скло й уламки. У сусіда уламок пробив кондиціонер, в інших — двері та меблі. Горіли гаражі, було чути вибухи. Після удару приїхали швидка, пожежники, а згодом почали фіксувати пошкодження. Тепер прибираємо те, що залишилося", — зазначила містянка Неля.

Неля про вибухи. Фото: Новини.LIVE

Вибиті вікна в багатоповерхівці. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки

Після нічного обстрілу в місті продовжують ліквідовувати наслідки удару. Пошкоджені житлові будинки, гуртожиток і транспортна інфраструктура. Мешканці вже звертаються по компенсацію за зруйноване майно.

"Станом на сьому ранку пошкоджено п'ять приватних будинків і гуртожиток. Постраждало також трамвайне полотно, але рух уже відновили. Наразі надійшло 26 заяв на компенсацію за пошкоджене житло. Роботи тривають, оперативні штаби приймають звернення жителів", — повідомив депутат Одеської обласної ради Олександр Ахмеров.

Уламки біля гаражів. Фото: Новини.LIVE

Руйнації в гаражному кооперативі. Фото: Новини.LIVE

Знищене авто. Фото: Новини.LIVE

Ціль — цивільні

За словами депутата, російські удари по Одещині вкотре спрямовані по цивільній інфраструктурі. Під обстрілами опиняються будинки, навчальні заклади та інші об'єкти, які не мають військового призначення.

"Ми бачимо, що здебільшого під удар потрапляють цивільні об'єкти — гуртожитки, дитячі садки, школи, магазини, торговельні центри. Жодної логіки в цих атаках немає", — зазначив Олександр Ахмеров.

Чоловік розбирає завали. Фото: Новини.LIVE

Комунальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вдень 1 липня завдали балістичного удару по Одещині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 13 отримали поранення, пошкоджено цивільну інфраструктуру та складські приміщення.

Також Новини.LIVE писали, що зранку, 20 червня, під удар потрапив Білгород-Дністровський район на півдні Одещини. Ворожий безпілотник поцілив у цивільну автозаправну станцію. Через влучання на заправці спалахнула будівля операторської та загорівся газовоз. Ситуація була критичною, адже існувала серйозна загроза вибуху цистерни з пальним. На щастя, під час цієї атаки люди не постраждали.