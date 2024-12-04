У Одеси з'явилися два нових міста-побратими

Одеса подружилася з двома закордонними містами — якими саме
Одеса встановила партнерські відносини ще з двома містами. Це Гайдельберг у Німеччині та Форталеза у Бразилії. Перше багато допомагало одеситам під час повномасштабної війни, а друге має багато спільного з українським містом.
Таке рішення ухвалили на сесії Одеської міської ради у середу, 4 грудня.
Німецькі партнери
Місто Гайдельберг розташоване у землі Баден-Вюртемберг. Воно зберегло історичну забудову й майже уникнуло руйнувань під час Другої світової війни. Також Гайдельерг вважається одним з традиційних освітніх центрів країни. Місцевий університет найстаріший у країні.
Після початку повномасштабної агресії Гайдельберг надавав допомогу Одесі.
"Від початку повномасштабного вторгнення Гейдельберг демонструє солідарність і підтримку Одеси. Зокрема, в жовтні 2022 року нам була передана пожежна автовишка, дуже сучасна і дуже потрібна. А торік німецьке місто гостинно прийняло наших одеситів у молодіжному таборі", — розповів мер Одеси Геннадій Труханов.
Друзі з Бразилії
Місто Форталеза — столиця штату Сеара й четверте за населенням місто Бразилії. Тут мешкає понад 2,4 млн людей. У місті яскраве нічне життя, популярні пляжі й заповідник для підводного плавання. Також воно відомо культурною різноманітністю, яка поєднує традиції португальців, чорношкірих бразильців та корінних мешканців країни.
"Одеса та Форталеза є дуже схожими культурними та історичними осередками своїх країн. Форталеза щорічно приваблює численну кількість туристів з усього світу, як і за мирних часів Одеса", — говорить Геннадій Труханов.
Зазначимо, що й Гайдельберг, і Форталеза вже ухвалили рішення про партнерські відносини з Одесою.
Нагадаємо, німецьке місто Зуль відмовилося від "дружби" з Подільськом на Одещині через побратимство з росіянами. Також ми писали, що фінське місто Котка стало партнером Миколаєва.
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