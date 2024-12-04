Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесса подружилась с двумя заграничными городами — какими именно arrow

Одесса подружилась с двумя заграничными городами — какими именно

4 декабря 2024 11:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
У Одессы появились два новых города-побратима
Город Форталез в Бразилии. Фото: triplook.me
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесса установила партнерские отношения еще с двумя городами. Это Гейдельберг в Германии и Форталеза в Бразилии. Первый много помогал одесситам во время полномасштабной войны, а у второго немало общего с украинским городом.

Такое решение было принято на сессии Одесского городского совета в среду, 4 декабря.

Читайте также:

Немецкие партнеры

Город Гейдельберг расположен в земле Баден-Вюртемберг. Он сохранил историческую застройку и почти избежал разрушений во время Второй мировой войны. Также Гейдельерг считается одним из традиционных образовательных центров страны. Местный университет старейший в стране.

После начала полномасштабной агрессии Гейдельберг оказывал помощь Одессе.

"С начала полномасштабного вторжения Гейдельберг демонстрирует солидарность и поддержку Одессы. В частности, в октябре 2022 года нам была передана пожарная автовышка, очень современная и очень нужная. А в прошлом году немецкий город гостеприимно принял наших одесситов в молодежном лагере", — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесса подружилась с двумя заграничными городами — какими именно - фото 1
Город Гайдельберг в Германии. Фото: europaeischerhof

Друзья из Бразилии

Город Форталеза — столица штата Сеара и четвертый по населению город Бразилии. Здесь проживает более 2,4 млн человек. В городе яркая ночная жизнь, популярные пляжи и заповедник для подводного плавания. Также он известен культурным разнообразием, сочетающим традиции португальцев, чернокожих бразильцев и коренных жителей страны.

"Одесса и Форталеза очень похожие культурные и исторические центры своих стран. Форталеза ежегодно привлекает многочисленное количество туристов со всего мира, как и в мирные времена Одесса", — говорит Геннадий Труханов.

Отметим, что и Гейдельберг, и Форталеза уже приняли решение о партнерских отношениях с Одессой.

Напомним, немецкий город Зуль отказался от "дружбы" с Подольском в Одесской области из-за побратимства с россиянами. Также мы писали, что финский город Котка стал партнером Николаева.

Одесса Германия города Бразилия Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:31 Виновные не наказаны — 5 лет трагедии в колледже на Троицкой

12:28 Что будет с экономикой в ​​2025 году — прогноз

12:26 Где ждать осадков — прогноз погоды в Украине от Диденко на завтра

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

12:14 Солдаты КНДР голодают в России — подробности от ГУР

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

12:13 Ethereum укрепляется — инвестиции достигли рекордных значений

11:59 Хотел оставить город без света — в Одессе задержали подростка

11:55 ПриватБанк отменил плату за обслуживание некоторых ФЛП — детали

11:47 ДНК собак Чернобыля отличается от обычных — исследование

11:46 Плата за обслуживание — законно ли требовать деньги с клиента

12:31 Виновные не наказаны — 5 лет трагедии в колледже на Троицкой

12:28 Что будет с экономикой в ​​2025 году — прогноз

12:26 Где ждать осадков — прогноз погоды в Украине от Диденко на завтра

12:14 Солдаты КНДР голодают в России — подробности от ГУР

12:13 Ethereum укрепляется — инвестиции достигли рекордных значений

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

11:59 Хотел оставить город без света — в Одессе задержали подростка

11:55 ПриватБанк отменил плату за обслуживание некоторых ФЛП — детали

11:47 ДНК собак Чернобыля отличается от обычных — исследование

11:46 Плата за обслуживание — законно ли требовать деньги с клиента

11:45 Отсрочка для опекуна человека с инвалидностью — нюансы от юриста

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

12:22 Нардеп объяснил, чем будет заниматься Министерство единства

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
Text

23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету