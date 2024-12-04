У Одессы появились два новых города-побратима

Город Форталез в Бразилии. Фото: triplook.me

Одесса установила партнерские отношения еще с двумя городами. Это Гейдельберг в Германии и Форталеза в Бразилии. Первый много помогал одесситам во время полномасштабной войны, а у второго немало общего с украинским городом.

Такое решение было принято на сессии Одесского городского совета в среду, 4 декабря.

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Немецкие партнеры

Город Гейдельберг расположен в земле Баден-Вюртемберг. Он сохранил историческую застройку и почти избежал разрушений во время Второй мировой войны. Также Гейдельерг считается одним из традиционных образовательных центров страны. Местный университет старейший в стране.

После начала полномасштабной агрессии Гейдельберг оказывал помощь Одессе.

"С начала полномасштабного вторжения Гейдельберг демонстрирует солидарность и поддержку Одессы. В частности, в октябре 2022 года нам была передана пожарная автовышка, очень современная и очень нужная. А в прошлом году немецкий город гостеприимно принял наших одесситов в молодежном лагере", — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Город Гайдельберг в Германии. Фото: europaeischerhof

Друзья из Бразилии

Город Форталеза — столица штата Сеара и четвертый по населению город Бразилии. Здесь проживает более 2,4 млн человек. В городе яркая ночная жизнь, популярные пляжи и заповедник для подводного плавания. Также он известен культурным разнообразием, сочетающим традиции португальцев, чернокожих бразильцев и коренных жителей страны.

"Одесса и Форталеза очень похожие культурные и исторические центры своих стран. Форталеза ежегодно привлекает многочисленное количество туристов со всего мира, как и в мирные времена Одесса", — говорит Геннадий Труханов.

Отметим, что и Гейдельберг, и Форталеза уже приняли решение о партнерских отношениях с Одессой.

Напомним, немецкий город Зуль отказался от "дружбы" с Подольском в Одесской области из-за побратимства с россиянами. Также мы писали, что финский город Котка стал партнером Николаева.