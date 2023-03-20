Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеса змінюється — біля Стели Перемоги розпочалася робота з висадки квітів arrow

Одеса змінюється — біля Стели Перемоги розпочалася робота з висадки квітів

20 березня 2023 18:11
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одеса преображається - біля Стели Перемоги розпочалася робота з висадки квітів
Фахівці КП "Міськзелентрест" готують клумби до висадки квітів
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Попри воєнний стан комунальники підтримують місто у належному санітарному стані. Вже розпочали підготовку клумб до висадки квітів.

Про це повідомляє журналіст Новини. LIVE.

Читайте також:

Роботи із благоустрою клумб вже тривають на площі 10 Квітня. Щороку, традиційно у березні, фахівці КП "Міськзелентрест" висаджують тисячі паростків квітів, аби вже незабаром площа майоріла різнокольоровими фарбами. 

"Як тільки клумби будуть готові, ми засадимо їх квітами, які вирощуємо у власних парниках. До Дня визволення міста від фашистів площа 10 Квітня буде виглядати по-новому", — розповідають комунальники.

Кажуть, робота з благоустрою триває постійно. Землю на клумбах необхідно прорихлити, зібрати сміття та листя. Крім цього, кожний шматок землі, де будуть висаджені квіти, треба сформувати у відповідну композицію.

Нагадаємо, минулого року на площі 10 Квітня комунальники висадили майже 25 тисяч квітів на 320 квадратних метрах клумби. КП "Міськзелентрест" проводить таке озеленення тричі на рік. На заздалегідь підготовлених малюнках комунальники висаджують віоли. 

Цього року кількість квітів буде не менше.

Зазначимо, нині в Одесі триває акція "Долучилися до роботи комунальників", в рамках якої кожен охочий може відчути себе в цій професії. Містяни можуть пофарбувати дитячий або спортивний майданчик, помити пам’ятник, фонтан або зупинку громадського транспорту. Також учасники акції перевірятимуть регулярність руху міського громадського транспорту. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

19:23 Україна проти Англії: відомо, хто не зіграє у цьому матчі

19:15 Коли Рамадан 2023: головні традиції та заборони мусульманського посту

19:09 Пісторіус заявив, що німецькі бойові машини піхоти Marder вже прямують до України

19:09 Пригожин злякався наступу ЗСУ й просить допомоги в Шойгу

19:00 Новий скандал в Одесі: таксист розповідає, що США бомбардують Україну, а росія — молодець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:00 Українцям не варто забувати про парасольку: в яких областях очікуються опади завтра

19:00 СБУ показала, як знищує окупантів

18:52 Окупанти продовжують облаштовувати шпиталі вздовж лінії фронту через великі втрати, — Генштаб

18:43 G7 відклала перегляд обмеження цін на російську нафту

18:42 Україна отримала від Норвегії танки Leopard

Новина з відео

18:30 Окупант проводить виховну розмову з сином, який кричав "Хайль Гітлер", — перехоплення ГУР

Новина з відео

18:20 Надрозумний чат GPT-4: хто має доступ та що вміє оновлена нейромережа

Новина з відео

15:50 У ДСНС розповіли, що робити українцям, які хочуть повернутися на деокуповані території

Новина з відео

14:10 Нова частина фільму "Шазам" не виправдала очікування продюсерів: збори в перший вікенд

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:36 Фільм української режисерки покажуть на кінофестивалі з прав людини у Гаазі

Новина з відео

13:33 путіну в Маріуполь привезли його звичну масовку, а місцеві жителі кричали про показуху

Новина з відео

12:44 Орландо Блум публічно заспівав у караоке на честь ірландського національного свята: відео

Новина з відео

11:02 Дружина важкохворого Брюса Вілліса розповіла, як зустріла його 68-річчя

Новина з відео

11:00 День весняного рівнодення 2023: красиві привітання та листівки з побажаннями миру та щастя

Ексклюзив

18:09Роковини анексії Криму: чому мовчали українські гармати

Ексклюзив

13:43Сі Цзіньпінь проведе перемовини із путіним: чи зможе Пекін допомогти закінчити війну в Україні

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:00Чи зміниться курс долара: Гетманцев дав прогноз на весну

18:00На Близькому Сході грядуть зміни — яка роль Ізраїлю і в чому вигода росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Актуальне по темі

None 20 Березень 19:22

Україна проти Англії: відомо, хто не зіграє у цьому матчі

None 20 Березень 18:37

Коли Рамадан 2023: головні традиції та заборони мусульманського посту

None 20 Березень 19:09

Пісторіус заявив, що німецькі бойові машини піхоти Marder вже прямують до України

None 20 Березень 19:19

Пригожин злякався наступу ЗСУ й просить допомоги в Шойгу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB