Одеса преображається - біля Стели Перемоги розпочалася робота з висадки квітів

Фахівці КП "Міськзелентрест" готують клумби до висадки квітів

Попри воєнний стан комунальники підтримують місто у належному санітарному стані. Вже розпочали підготовку клумб до висадки квітів.

Про це повідомляє журналіст Новини. LIVE.

Роботи із благоустрою клумб вже тривають на площі 10 Квітня. Щороку, традиційно у березні, фахівці КП "Міськзелентрест" висаджують тисячі паростків квітів, аби вже незабаром площа майоріла різнокольоровими фарбами.

"Як тільки клумби будуть готові, ми засадимо їх квітами, які вирощуємо у власних парниках. До Дня визволення міста від фашистів площа 10 Квітня буде виглядати по-новому", — розповідають комунальники.

Кажуть, робота з благоустрою триває постійно. Землю на клумбах необхідно прорихлити, зібрати сміття та листя. Крім цього, кожний шматок землі, де будуть висаджені квіти, треба сформувати у відповідну композицію.

Нагадаємо, минулого року на площі 10 Квітня комунальники висадили майже 25 тисяч квітів на 320 квадратних метрах клумби. КП "Міськзелентрест" проводить таке озеленення тричі на рік. На заздалегідь підготовлених малюнках комунальники висаджують віоли.

Цього року кількість квітів буде не менше.

Зазначимо, нині в Одесі триває акція "Долучилися до роботи комунальників", в рамках якої кожен охочий може відчути себе в цій професії. Містяни можуть пофарбувати дитячий або спортивний майданчик, помити пам’ятник, фонтан або зупинку громадського транспорту. Також учасники акції перевірятимуть регулярність руху міського громадського транспорту.