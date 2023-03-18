"В моєї мами важка робота": одесити на день занурились у світ комунальників

Доєднатись зміг кожен охочий

Сьогодні 18 березня, комунальники відзначають своє професійне свято — День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. У святковій атмосфері одеські комунальники планують показати громаді, наскільки важлива та тяжка може бути їхня робота.

Фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська долучилась до святкових заходів.

Містяни змогли зануритися у світ комунального життя та подивитися на професію зсередини. Одеситка Анастасія прийшла аби зрозуміти наскільки важливу роботу виконує її мати.

"У мене мама 25 років працює у цій сфері, і мені було цікаво зрозуміти чим вона керує і як це відбувається. Дуже часто лають комунальників і кажуть, що вони нічого не роблять, хоча насправді це дуже важка праця", — ділиться одеситка Анастасія.

Розпочалась акція біля пам’ятника Івану Франку. Люди допомагали мити монумент в центрі міста.

"Я вважаю, що це класний задум, щоб люди побачили яку це працю і наскільки це складно. Я вирішила спробувати себе як комунального працівника та допомогти своєму місту", — розповіла одеситка Ксенія.

Крім миття пам’ятників, протягом дня в людей буде змога помити фонтан або зупинку громадського транспорту, пофарбувати дитячий або спортивний майданчик. Також учасники акції перевірятимуть регулярність руху міського громадського транспорту.

Нагадаємо, одеські комунальники відновлюють роботу теплиці "Троянда". Рослинний розплідник ремонтують і паралельного розсаджують квіти.