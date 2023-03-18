"У моей мамы тяжелая работа": одесситы на день погрузились в мир коммунальщиков

Присоединиться смог каждый желающий

Сегодня 18 марта коммунальщики отмечают свой профессиональный праздник — День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. В праздничной атмосфере одесские коммунальщики планируют показать обществу, насколько важна и тяжела их работа.

Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская присоединилась к праздничным мероприятиям.

Горожане смогли погрузиться в мир коммунальной жизни и посмотреть на профессию изнутри. Одесситка Анастасия пришла, чтобы понять, насколько важную работу выполняет ее мать.

"У меня мама 25 лет работает в этой сфере, и мне было интересно понять, чем она руководит и как это происходит. Очень часто ругают коммунальщиков и говорят, что они ничего не делают, хотя на самом деле это очень тяжелый труд", — делится одесситка Анастасия.

Началась акция у памятника Ивану Франко. Люди помогали мыть монумент в центре города.

"Я считаю, что это классный замысел, чтобы люди увидели, какой это труд и насколько это сложно. Я решила попробовать себя как коммунального работника и помочь своему городу", — рассказала одесситка Ксения.

Кроме мытья памятников, в течение дня у людей будет возможность помыть фонтан или остановку общественного транспорта, покрасить детскую или спортивную площадку. Также участники акции будут проверять регулярность движения городского общественного транспорта.

Напомним, одесские коммунальщики возобновляют работу теплицы "Роза". Растительный питомник ремонтируют и параллельно рассаживают цветы.