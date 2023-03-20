Одесса преображается — у Стелы Победы началась работа по высадке цветов

Специалисты КП "Горзелентрест" готовят клумбы к высадке цветов

Несмотря на военное положение, коммунальщики поддерживают город в надлежащем санитарном состоянии. Уже приступили к подготовке клумб к высадке цветов.

Об этом сообщает журналист Новини. LIVE.

Работы по благоустройству клумб уже продолжаются на площади 10 Апреля. Каждый год, традиционно в марте, специалисты КП "Горзелентрест" высаживают тысячи побегов цветов, чтобы уже вскоре площадь развевалась разноцветными красками.

"Как только клумбы будут готовы, мы засадим их цветами, которые выращиваем в собственных парниках. Ко Дню освобождения города от фашистов площадь 10 Апреля будет выглядеть по-новому", — рассказывают коммунальщики.

Говорят, работа по благоустройству продолжается постоянно. Землю на клумбах необходимо прорыхлить, собрать мусор и листья. Кроме этого, каждый кусок земли, где будут высажены цветы, нужно сформировать в соответствующую композицию.

Напомним, в прошлом году на площади 10 Апреля коммунальщики высадили около 25 тысяч цветов на 320 квадратных метрах клумбы. КП "Горзелентрест" проводит такое озеленение трижды в год. На заранее подготовленных рисунках коммунальщики высаживают виолы.

В этом году количество цветов будет не меньше.

Отметим, сейчас в Одессе продолжается акция "Присоединились к работе коммунальщиков", в рамках которой каждый желающий может почувствовать себя в этой профессии. Горожане могут окрасить детскую или спортивную площадку, помыть памятник, фонтан или остановку общественного транспорта. Также участники акции будут проверять регулярность движения городского общественного транспорта.