Одесити висловили свою думку, чому Україна досі не в ЄС.

Люди на вулицях Одеси. Фото: Новини.LIVE

Україна довела всьому світу свою відданість європейським цінностям у жорстокій боротьбі з російським агресором. На четвертому році війни все частіше політологи та політики озвучують думку, що припинити бойові дії можна шляхом вступу нашої країни до ЄС. Однак поки що це питання тільки на початковій стадії, хоча про свій орієнтир ми заявили ще 20 років тому.

Журналісти Новини.LIVE вирішили запитати одеситів чому Україна досі не стала членом ЄС?

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Політичний вибір минулого

Деякі одесити вважають, що шлях України до ЄС залежав не лише від зовнішніх обставин, а й від внутрішньої політики. Як зазначає одесит Артем, вибір політиків відігравав важливу та ключову роль у цьому процесі. Якби ж Україна не відходила від європейського курсу тоді у 2010-х роках, то членство в ЄС могло б відбутися значно раніше.

"Ми роками голосували не за тих політиків. Ми після курсу ЄС та НАТО Віктора Ющенка обирали Януковича і, звісно, що це нас повністю відкотило назад. Тому хай кожен сам задає собі питання, за кого він голосує. А що стосується членства в ЄС, то я думаю, що десь років через пʼять ми його отримаємо", — наголошує одесит Артем.

Артем про шлях вступу України до ЄС. Фото: Новини.LIVE

А от одеситка Ірина має іншу позицію, жінка переконана в тому, що сама Європа не хоче бачити Україну у своїх лавах. За її словами, Україна фактично стоїть на передовій захисту Європи, протистоячи російській агресії, про те Європа цього, мабуть, не розуміє і справа тут зовсім не у відповідності нашої країни європейським стандартам, а у відсутності бажання іншої сторони.

"Я так розумію, що це прагнення Євросоюзу нас не брати. Вони якби хотіли — вже давно нас взяли б. Я не вважаю, що це якась наша корупція або наша вина. Це вина Євросоюзу, і я так вважаю. Вони нас мають захотіти, зрозуміти, що ми їх захищаємо, ми стоїмо на кордоні з нашим ворогом — Російською Федерацією, а тим паче зараз до РФ Штати доєднались, то Європа в нас має бачити кого? Захисника! Основу своєї майбутньої європейської армії", — зазначила одеситка Ірина.

Ірина про можливості вступу України до Євросоюзу. Фото: Новини.LIVE

ЄС боїться України

Україна — держава з давньою історією боротьби за незалежність і демократичні цінності. Дехто вважає, що саме ця внутрішня сила та прагнення свободи можуть викликати у Європи певні побоювання щодо ухвалення рішення про членство України в ЄС. А можливість вступу до європейської спільноти буде доволі таки тривалою, адже питання не лише у відповідності критеріям Європи, а й у сприйнятті нашої держави як рівноправного партнера.

"Насправді важке питання, але відповідь у мене є. Вони просто нас бояться. Ми велика країна, найвільніша країна в Європі. Ой, я не знаю, мінімум 10 років нам треба чекати, а потім, може, і вступимо до ЄС", — каже одеситка Марина.

Марина про побоювання Європи щодо ухвалення рішення надати членство Україні. Фото: Новини.LIVE

А ось Наталія запевняє в тому, що в першу чергу причиною цього всього є збройний конфлікт Росії з Україною та економічні труднощі. Жінка впевнена — війна та рівень життя як головні бар'єри та важливі фактори, що впливають на євроінтеграцію України.

"Ой, я думаю, що зовсім не скоро! Доки йде війна — нічого не буде. Мабуть, рівень нашого життя не відповідає, тому нас і не беруть. Тому так і живемо", — ділиться думкою одеситка Наталія.

Наталія про збройний конфлікт Росії з Україною та рівень життя громадян. Фото: Новини.LIVE

Вигода Європейського Союзу

Є й такі, хто переконаний: питання не лише в бажанні України чи рішеннях Брюсселя, а й у тому, що вступ може бути не вигідним для обох сторін.

"Думаю, що членство ми не отримаємо. Чому? Та все просто — це не вигідно нікому, от і все", — каже одеситка Олена.

Олена про те, що вступ до ЄС може бути не вигідним для обох сторін. Фото: Новини.LIVE

Опитування показало, що серед одеситів немає єдиної думки щодо перспектив членства України в ЄС. Хтось вважає, що головна проблема — в політичних рішеннях минулого, хтось — у небажанні самого Євросоюзу, а дехто впевнений, що головні перешкоди — війна та рівень життя. Одне можна сказати напевно: шлях до ЄС залишається непростим, і тільки час покаже, коли Україна нарешті стане повноправним членом європейської спільноти.

Раніше ми писали про те, що Одещина може отримати фінансування Євросоюзу для порятунку екології Дунаю, а Тирасполь своєю чергою відмовився від допомоги ЄС.