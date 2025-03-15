Одесситы высказали свое мнение, почему Украина до сих пор не в ЕС.

Люди на улицах Одессы. Фото: Новини.LIVE

Украина доказала всему миру свою преданность европейским ценностям в жестокой борьбе с российским агрессором. На четвертом году полномасштабной войны все чаще политологи и политики озвучивают мнение, что прекратить боевые действия можно путем вступления нашей страны в ЕС. Однако пока что этот вопрос только на начальной стадии, хотя о своем ориентире мы заявили еще 20 лет назад.

Журналисты Новини.LIVE решили спросить одесситов, почему Украина до сих пор не стала членом ЕС?

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Политический выбор прошлого

Некоторые одесситы считают, что путь Украины в ЕС зависел не только от внешних обстоятельств, но и от внутренней политики. Как отмечает одессит Артем, выбор политиков играл важную и ключевую роль в этом процессе. Если бы Украина не отходила от европейского курса тогда в 2010-х годах, то членство в ЕС могло бы состояться значительно раньше.

"Мы годами голосовали не за тех политиков. Мы после курса ЕС и НАТО Виктора Ющенко выбирали Януковича и, конечно, что это нас полностью откатило назад. Поэтому пусть каждый сам задает себе вопрос, за кого он голосует. А что касается членства в ЕС, то я думаю, что где-то лет через пять мы его получим", — отмечает одессит Артем.

Артем о пути вступления Украины в ЕС. Фото: Новини.LIVE

А вот одесситка Ирина имеет другую позицию, женщина убеждена в том, что сама Европа не хочет видеть Украину в своих рядах. По ее словам, Украина фактически стоит на передовой защиты Европы, противостоя российской агрессии, о том Европа этого, видимо, не понимает и дело здесь вовсе не в соответствии нашей страны европейским стандартам, а в отсутствии желания другой стороны.

"Я так понимаю, что это стремление Евросоюза нас не брать. Они если бы хотели — уже давно нас взяли бы. Я не считаю, что это какая-то наша коррупция или наша вина. Это вина Евросоюза, и я так считаю. Они нас должны захотеть, понять, что мы их защищаем, мы стоим на границе с нашим врагом — Российской Федерацией, а тем более сейчас к РФ Штаты присоединились, то Европа в нас должна видеть кого? Защитника! Основу своей будущей европейской армии", — отметила одесситка Ирина.

Ирина о возможности вступления Украины в Евросоюз. Фото: Новини.LIVE

ЕС боится Украины

Украина — государство с давней историей борьбы за независимость и демократические ценности. Некоторые считают, что именно эта внутренняя сила и стремление к свободе могут вызвать у Европы определенные опасения относительно принятия решения о членстве Украины в ЕС. А возможность вступления в европейское сообщество будет довольно-таки длительной, ведь вопрос не только в соответствии с критериями Европы, но и в восприятии нашего государства как равноправного партнера.

"На самом деле трудный вопрос, но ответ у меня есть. Они просто нас боятся. Мы большая страна, самая свободная страна в Европе. Ой, я не знаю, минимум 10 лет нам надо ждать, а потом, может, и вступим в ЕС", — говорит одесситка Марина.

Марина об опасениях Европы относительно принятия решения предоставить членство Украине. Фото: Новини.LIVE

А вот Наталья уверяет в том, что в первую очередь причиной этого всего является вооруженный конфликт России с Украиной и экономические трудности. Женщина уверена — война и уровень жизни как главные барьеры и важные факторы, влияющие на евроинтеграцию Украины.

"Ой, я думаю, что совсем не скоро! Пока идет война — ничего не будет. Видимо, уровень нашей жизни не соответствует, поэтому нас и не берут. Поэтому так и живем", — делится мнением одесситка Наталья.

Наталья о вооруженном конфликте России с Украиной и уровне жизни граждан. Фото: Новини.LIVE

Выгода Европейского Союза

Есть и такие, кто убежден: вопрос не только в желании Украины или решениях Брюсселя, но и в том, что вступление может быть не выгодным для обеих сторон.

"Думаю, что членство мы не получим. Почему? Да все просто — это не выгодно никому, вот и все", — говорит одесситка Елена.

Елена о том, что вступление в ЕС может быть не выгодным для обеих сторон. Фото: Новини.LIVE

Опрос показал, что среди одесситов нет единого мнения относительно перспектив членства Украины в ЕС. Кто-то считает, что главная проблема — в политических решениях прошлого, кто-то — в нежелании самого Евросоюза, а некоторые уверены, что главные препятствия — война и уровень жизни. Одно можно сказать наверняка: путь в ЕС остается непростым, и только время покажет, когда Украина наконец станет полноправным членом европейского сообщества.

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