Одесситы высказали свое мнение, почему Украина до сих пор не в ЕС.

Одесса о будущем в ЕС — препятствия и надежды
Украина доказала всему миру свою преданность европейским ценностям в жестокой борьбе с российским агрессором. На четвертом году полномасштабной войны все чаще политологи и политики озвучивают мнение, что прекратить боевые действия можно путем вступления нашей страны в ЕС. Однако пока что этот вопрос только на начальной стадии, хотя о своем ориентире мы заявили еще 20 лет назад.
Журналисты Новини.LIVE решили спросить одесситов, почему Украина до сих пор не стала членом ЕС?
Политический выбор прошлого
Некоторые одесситы считают, что путь Украины в ЕС зависел не только от внешних обстоятельств, но и от внутренней политики. Как отмечает одессит Артем, выбор политиков играл важную и ключевую роль в этом процессе. Если бы Украина не отходила от европейского курса тогда в 2010-х годах, то членство в ЕС могло бы состояться значительно раньше.
"Мы годами голосовали не за тех политиков. Мы после курса ЕС и НАТО Виктора Ющенко выбирали Януковича и, конечно, что это нас полностью откатило назад. Поэтому пусть каждый сам задает себе вопрос, за кого он голосует. А что касается членства в ЕС, то я думаю, что где-то лет через пять мы его получим", — отмечает одессит Артем.
А вот одесситка Ирина имеет другую позицию, женщина убеждена в том, что сама Европа не хочет видеть Украину в своих рядах. По ее словам, Украина фактически стоит на передовой защиты Европы, противостоя российской агрессии, о том Европа этого, видимо, не понимает и дело здесь вовсе не в соответствии нашей страны европейским стандартам, а в отсутствии желания другой стороны.
"Я так понимаю, что это стремление Евросоюза нас не брать. Они если бы хотели — уже давно нас взяли бы. Я не считаю, что это какая-то наша коррупция или наша вина. Это вина Евросоюза, и я так считаю. Они нас должны захотеть, понять, что мы их защищаем, мы стоим на границе с нашим врагом — Российской Федерацией, а тем более сейчас к РФ Штаты присоединились, то Европа в нас должна видеть кого? Защитника! Основу своей будущей европейской армии", — отметила одесситка Ирина.
ЕС боится Украины
Украина — государство с давней историей борьбы за независимость и демократические ценности. Некоторые считают, что именно эта внутренняя сила и стремление к свободе могут вызвать у Европы определенные опасения относительно принятия решения о членстве Украины в ЕС. А возможность вступления в европейское сообщество будет довольно-таки длительной, ведь вопрос не только в соответствии с критериями Европы, но и в восприятии нашего государства как равноправного партнера.
"На самом деле трудный вопрос, но ответ у меня есть. Они просто нас боятся. Мы большая страна, самая свободная страна в Европе. Ой, я не знаю, минимум 10 лет нам надо ждать, а потом, может, и вступим в ЕС", — говорит одесситка Марина.
А вот Наталья уверяет в том, что в первую очередь причиной этого всего является вооруженный конфликт России с Украиной и экономические трудности. Женщина уверена — война и уровень жизни как главные барьеры и важные факторы, влияющие на евроинтеграцию Украины.
"Ой, я думаю, что совсем не скоро! Пока идет война — ничего не будет. Видимо, уровень нашей жизни не соответствует, поэтому нас и не берут. Поэтому так и живем", — делится мнением одесситка Наталья.
Выгода Европейского Союза
Есть и такие, кто убежден: вопрос не только в желании Украины или решениях Брюсселя, но и в том, что вступление может быть не выгодным для обеих сторон.
"Думаю, что членство мы не получим. Почему? Да все просто — это не выгодно никому, вот и все", — говорит одесситка Елена.
Опрос показал, что среди одесситов нет единого мнения относительно перспектив членства Украины в ЕС. Кто-то считает, что главная проблема — в политических решениях прошлого, кто-то — в нежелании самого Евросоюза, а некоторые уверены, что главные препятствия — война и уровень жизни. Одно можно сказать наверняка: путь в ЕС остается непростым, и только время покажет, когда Украина наконец станет полноправным членом европейского сообщества.
Ранее мы писали о том, что Одесская область может получить финансирование Евросоюза для спасения экологии Дуная, а Тирасполь в свою очередь отказался от помощи ЕС.
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