Одеса стає доступнішою для туристів з обмеженими можливостями

Мер Одеси, з помічником та архітектором на Біржовій площі. Фото: Одеська міська рада

На сьогодні в Одесі налічується понад дві тисячі пам'яток та об'єктів культурної спадщини. Проте далеко не всі вони доступні людям з інвалідністю. Щоб це змінити, планується подати заявку на конкурс проєктів з безбар'єрності маршрутів.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

Доступна Одеса

Одеса розпочала модернізацію своїх історичних локацій з урахуванням принципів інклюзивності. До роботи над проєктом залучили київського архітектора Артема Мойсеєнка, фахівця з контекстуальної інклюзії та архітектурної доступності. Він спеціалізується на створенні безбар’єрних просторів та адаптації історичних будівель для людей з обмеженими можливостями.

Проєкт передбачає модернізацію історичних пам’яток та туристичних маршрутів у центрі Одеси. Планується облаштування безбар’єрних маршрутів пересування, встановлення пандусів і поручнів, а також навігаційних елементів, які допоможуть людям із різними потребами комфортно та безпечно пересуватися містом. Особливу увагу приділяють адаптації будівлі Одеської міської ради та створенню безпечного середовища для відвідувачів культурних і туристичних об’єктів.

Нагадаємо, ми писали про те, що б містяни змінили в Одесі, аби вона стала кращою. Також ми повідомляли про те, з чим стикаются ветерани в Одесі через неінклюзивність міста.