Одесса становится доступнее для туристов с ограниченными возможностями

На сегодняшний день в Одессе насчитывается более двух тысяч памятников и объектов культурного наследия. Тем не менее, далеко не все они доступны людям с инвалидностью. Чтобы это изменить, планируется подать заявку на конкурс проектов по безбарьерности маршрутов.

Доступная Одесса

Одесса начала модернизацию своих исторических локаций с учетом принципов инклюзивности. К работе над проектом привлекли киевского архитектора Артема Моисеенко, специалиста по контекстуальной инклюзии и архитектурной доступности. Он специализируется на создании безбарьерных пространств и адаптации исторических зданий для людей с ограниченными возможностями.

Проект предусматривает модернизацию исторических памятников и туристических маршрутов в центре Одессы. Планируется обустройство безбарьерных маршрутов передвижения, установка пандусов и поручней, а также навигационных элементов, которые помогут людям с различными потребностями комфортно и безопасно передвигаться по городу. Особое внимание уделяется адаптации здания Одесского городского совета и созданию безопасной среды для посетителей культурных и туристических объектов.

