Главная Одесса Одесса станет доступнее для инклюзивного туризма — новый проект

Одесса станет доступнее для инклюзивного туризма — новый проект

Дата публикации 15 сентября 2025 18:49
Одесса становится доступнее для туристов с ограниченными возможностями
На сегодняшний день в Одессе насчитывается более двух тысяч памятников и объектов культурного наследия. Тем не менее, далеко не все они доступны людям с инвалидностью. Чтобы это изменить, планируется подать заявку на конкурс проектов по безбарьерности маршрутов.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Доступная Одесса

Одесса начала модернизацию своих исторических локаций с учетом принципов инклюзивности. К работе над проектом привлекли киевского архитектора Артема Моисеенко, специалиста по контекстуальной инклюзии и архитектурной доступности. Он специализируется на создании безбарьерных пространств и адаптации исторических зданий для людей с ограниченными возможностями.

Проект предусматривает модернизацию исторических памятников и туристических маршрутов в центре Одессы. Планируется обустройство безбарьерных маршрутов передвижения, установка пандусов и поручней, а также навигационных элементов, которые помогут людям с различными потребностями комфортно и безопасно передвигаться по городу. Особое внимание уделяется адаптации здания Одесского городского совета и созданию безопасной среды для посетителей культурных и туристических объектов.

Напомним, мы писали о том, чтобы горожане изменили в Одессе, чтобы она стала лучше. Также мы сообщали о том, с чем сталкиваются ветераны в Одессе из-за неинклюзивности города.

Одесса Одесская область Новости Одессы новости безбарьерность инклюзивные инициативы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
