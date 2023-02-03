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Одеса технічно готова до переходу на графіки відключень світла

3 лютого 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеса технічно готова до переходу на графіки відключень світла
Одеські електрики завершили роботи з перепідключення високовольтних мереж
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеські енергетики працювали всю ніч, щоб якнайшвидше завершити ремонтні роботи та повернути світло в будинки одеситів. Наразі вже завершили роботи з перепідключення високовольтних мереж.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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"Це дозволить забезпечити технічну можливість передачі та розподілу електроенергії для Одеси та Одеського району та надалі повернутися до прогнозованих графіків відключень", — йдеться в повідомленні.

На Одещині діють екстрені відключення

Останній масштабний удар рф 26 січня призвів до критичної ситуації зі світлом на Одещині. Коли буде можливо повернутися до прогнозованих графіків — невідомо, адже наслідки гірші, ніж очікувалось. 

Найскладніша ситуація з електропостачанням лишається  в Одесі та Одеському районі через мережеві обмеження, пов’язані з руйнуванням енергооб’єктів. Наразі ДТЕК робить все можливе, щоб при дефіциті інфраструктури давати світло хоча б чотири години на добу. Втім, слід розуміти, що ремонтні роботи досі ведуться.

Під час робочої зустрічі начальник Одеської ОВА Максим Марченко поінформував Президента України про стан енергетичної сфери регіону, роботу об’єктів критичної інфраструктури. Наразі спостерігається складна ситуація з відключенням світла в багатьох містах громадах області. Керівництво держави обговорили  ефективні шляхи та механізми щодо забезпечення додаткових лімітів електроенергії для Одещини.

Де зарядити гаджети 

Зазначимо, що від початку  блекаутів пунктами незламності в Одесі скористались кілька тисяч одеситів. Адреси усіх пунктів можна знайти  на онлайн-карті. В місті їх вже понад 250. 

Куди звертатися у разі відсутності світла 

Якщо у вас тривало не з’являється світло, повідомити про це можна у: чат-бот Viber та Telegram, IVR — меню кол-центру, натиснувши 1 — (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90, офіційна сторінка компанії у фейсбуці.

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