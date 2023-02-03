Одесса технически готова к переходу на графики отключения света
Одесские энергетики работали всю ночь, чтобы поскорее завершить ремонтные работы и вернуть свет в дома одесситов. Уже завершены работы по переподключению высоковольтных сетей.
Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.
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"Это позволит обеспечить техническую возможность передачи и распределения электроэнергии для Одессы и Одесского района и дальше вернуться к прогнозируемым графикам отключений", — говорится в сообщении.
В Одесской области действуют экстренные отключения
Последний масштабный удар россии 26 января привел к критической ситуации со светом в Одесской области. Когда будет возможно вернуться к прогнозируемым графикам — неизвестно, ведь последствия хуже, чем ожидалось.
Самая сложная ситуация с электроснабжением остается в Одессе и Одесском районе из-за сетевых ограничений, связанных с разрушением энергообъектов. В настоящее время ДТЭК делает все возможное, чтобы при дефиците инфраструктуры давать свет хотя бы четыре часа в сутки. Впрочем, следует понимать, что ремонтные работы до сих пор ведутся.
В ходе рабочей встречи начальник Одесской ОВА Максим Марченко проинформировал Президента Украины о состоянии энергетической сферы региона, работе объектов критической инфраструктуры. В настоящее время наблюдается сложная ситуация с отключением света во многих городах общин области. Руководство государства обсудили эффективные пути и механизмы обеспечения дополнительных лимитов электроэнергии для Одесчины.
Где зарядить гаджеты
Отметим, что с начала блекаутов пунктами несокрушимости в Одессе воспользовались несколько тысяч одесситов. Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте. В городе их уже больше 250.
Куда обращаться в случае отсутствия света
Если у вас долго не появляется свет, сообщить об этом можно в: чат-бот Viber и Telegram, IVR — меню колл-центра, нажав 1 — (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90, официальная страница компании в фейсбуке.