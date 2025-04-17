Рівень пенсійних виплат за регіонами - на якому місці Одещина

Пенсіонери в місті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні кожен третій пенсіонер отримує всього 3340 гривень пенсії (80 доларів США), що трохи вище прожиткового мінімуму (2920 грн). А середня виплата на Одещині за вислугою років становить лише 6147 грн.

Про це повідомляють журналісти видання Опендатамедіа.

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Чи допомогла індексація

Наразі середня пенсія в країні після індексації зросла до 6341 грн (близько $152), що лише на 10% більше, ніж у 2024 році. Проте, з урахуванням інфляції, фактично виплати зменшились. Адже купівельна спроможність національної валюти стала нижчою.

Де отримують більше

Найбільші пенсії сьогодні отримують мешканці наступних регіонів України:

Київ — 8 708 грн

Донеччина — 7 814 грн

Луганщина — 7 314 грн

Одещина ж опинилася на восьмому місці (6147 грн). Найменший розмір виплат у 2025 оці зафіксували у Тернопільській області — 4931 гривень. Додамо, в Україні наразі нараховується загалом понад 10,3 мільйони пенсіонерів. Це майже на 177 тисяч менше, ніж у квітні 2024-го.

Інфографіка по регіонах. Фото: Опендатамедіа

Нагадаємо. нещодавно ми писали про топ-10 найдорожчих міст світу. А також про 200 вулиць, які планують перейменувати на Одещині.