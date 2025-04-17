Рівень пенсійних виплат за регіонами - на якому місці Одещина

Одеса у десятці за рівнем пенсій — суми виплат
В Україні кожен третій пенсіонер отримує всього 3340 гривень пенсії (80 доларів США), що трохи вище прожиткового мінімуму (2920 грн). А середня виплата на Одещині за вислугою років становить лише 6147 грн.
Про це повідомляють журналісти видання Опендатамедіа.
Чи допомогла індексація
Наразі середня пенсія в країні після індексації зросла до 6341 грн (близько $152), що лише на 10% більше, ніж у 2024 році. Проте, з урахуванням інфляції, фактично виплати зменшились. Адже купівельна спроможність національної валюти стала нижчою.
Де отримують більше
Найбільші пенсії сьогодні отримують мешканці наступних регіонів України:
- Київ — 8 708 грн
- Донеччина — 7 814 грн
- Луганщина — 7 314 грн
Одещина ж опинилася на восьмому місці (6147 грн). Найменший розмір виплат у 2025 оці зафіксували у Тернопільській області — 4931 гривень. Додамо, в Україні наразі нараховується загалом понад 10,3 мільйони пенсіонерів. Це майже на 177 тисяч менше, ніж у квітні 2024-го.
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