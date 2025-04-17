Уровень пенсионных выплат по регионам - на каком месте Одесская область

Одесса в десятке по уровню пенсий — суммы выплат
В Украине каждый третий пенсионер получает всего 3340 гривен пенсии (80 долларов США), что чуть выше прожиточного минимума (2920 грн). А средняя выплата в Одесской области по выслуге лет составляет лишь 6147 грн.
Об этом сообщают журналисты издания Опендатамедиа.
Помогла ли индексация
Сейчас средняя пенсия в стране после индексации выросла до 6341 грн (около $152), что лишь на 10% больше, чем в 2024 году. Однако, с учетом инфляции, фактически выплаты уменьшились. Ведь покупательная способность национальной валюты стала ниже.
Где получают больше
Самые большие пенсии сегодня получают жители следующих регионов Украины:
- Киев — 8 708 грн,
- Донецкая область — 7 814 грн,
- Луганщина — 7 314 грн.
Одесская область же оказалась на восьмом месте (6147 грн). Наименьший размер выплат в 2025 году зафиксировали в Тернопольской области — 4931 гривен. Добавим, в Украине сейчас насчитывается всего более 10,3 миллиона пенсионеров. Это почти на 177 тысяч меньше, чем в апреле 2024-го.
Напомним. недавно мы писали о Топ-10 самых дорогих городов мира. А также о 200 улицах, которые планируют переименовать в Одесской области.
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