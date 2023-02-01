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Одеса у темряві: вуличне освітлення в місті вмикатимуть лиш на третину

1 лютого 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеса у темряві: вуличне освітлення в місті вмикатимуть лиш на третину
Ліхтарі також потрапляють у графіки відключень
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Попри те, що наявність зовнішнього освітлення вулиць має важливе значення для безпеки пішоходів та водіїв, через дефіцит електроенергії забезпечити постійну роботу ліхтарів неможливо. Наразі вуличне освітлення працюватиме на третину. 

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради. 

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Крім безпеки пішоходів та водіїв наявність освітлення в темну пору доби має важливе значення для контролю криміногенної ситуації та можливості оперативної роботи аварійних та комунальних служб. Втім зовнішні мережі освітлення міста є споживачем електроенергії 3-ої категорії електропостачання і потрапляє під відключення, як і інші об`єкти міста.

"Розуміючи ситуацію з постачанням електроенергії, ввімкнення зовнішнього освітлення буде проводитись лише на третину від встановленої потужності. У тих випадках, коли згідно з графіками "ДТЕК Одеські електромережі" світло в певному районі відсутнє, то буде відсутнє й вуличне освітлення", — йдеться в повідомленні. 

На Одещині діють екстрені відключення

Найскладніша ситуація з електропостачанням лишається  в Одесі та Одеському районі через мережеві обмеження, пов’язані з руйнуванням енергооб’єктів. Наразі ДТЕК робить все можливе, щоб при дефіциті інфраструктури давати світло хоча б 4 години на добу. Втім слід розуміти, що ремонтні роботи все ще ведуться.

Дефіцит електроенергії був й раніше. Він був пов’язаний з  атакою рф 14 січня. НЕК "Укренерго" щодня встановлювало ліміт на споживання електроенергії для збереження роботи енергосистеми. Саме через них жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії.

Під час робочої зустрічі Начальник Одеської ОВА Максим Марченко поінформував Президента України про стан енергетичної сфери регіону, роботу об’єктів критичної інфраструктури. Наразі спостерігається складна ситуація з відключенням світла в багатьох містах громадах області. Керівництво держави обговорили  ефективні шляхи та механізми щодо забезпечення додаткових лімітів електроенергії для Одещини.

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