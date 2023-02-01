Одесса в темноте: уличное освещение в городе будут включать только на треть

Фонари также попадают в графики отключений

Несмотря на то, что наличие наружного освещения улиц имеет важное значение для безопасности пешеходов и водителей, из-за дефицита электроэнергии обеспечить постоянную работу фонарей невозможно. Уличное освещение будет работать на треть.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Кроме безопасности пешеходов и водителей, наличие освещения в темное время суток имеет важное значение для контроля криминогенной ситуации и возможности оперативной работы аварийных и коммунальных служб. Впрочем, внешние сети освещения города являются потребителем электроэнергии 3-й категории электроснабжения и попадает под отключение, как и другие объекты города.

"Понимая ситуацию со снабжением электроэнергии, включение внешнего освещения будет производиться лишь на треть от установленной мощности. В тех случаях, когда согласно графикам "ДТЭК Одесские электросети" свет в определенном районе отсутствует, то будет отсутствовать и уличное освещение", — говорится в сообщении.

В Одесской области действуют экстренные отключения

Самая сложная ситуация с электроснабжением остается в Одессе и Одесском районе из-за сетевых ограничений, связанных с разрушением энергообъектов. В настоящее время ДТЭК делает все возможное, чтобы при дефиците инфраструктуры давать свет хотя бы 4 часа в сутки. Впрочем, следует понимать, что ремонтные работы все еще ведутся.

Дефицит электроэнергии был и раньше. Он был связан с атакой россии 14 января. НЭК "Укрэнерго" ежедневно устанавливало предел на потребление электроэнергии для сохранения работы энергосистемы. Именно из-за них жители Одесской области получают всего 15% электроэнергии.

Во время рабочей встречи Начальник Одесской ОВО Максим Марченко проинформировал Президента Украины о состоянии энергетической сферы региона, работе объектов критической инфраструктуры. В настоящее время наблюдается сложная ситуация с отключением света во многих городах общин области. Руководство государства обсудили эффективные пути и механизмы обеспечения дополнительных лимитов электроэнергии для Одесчины.