Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Одесса в темноте: уличное освещение в городе будут включать только на треть arrow

Одесса в темноте: уличное освещение в городе будут включать только на треть

1 февраля 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесса в темноте: уличное освещение в городе будут включать только на треть
Фонари также попадают в графики отключений
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Несмотря на то, что наличие наружного освещения улиц имеет важное значение для безопасности пешеходов и водителей, из-за дефицита электроэнергии обеспечить постоянную работу фонарей невозможно. Уличное освещение будет работать на треть.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Кроме безопасности пешеходов и водителей, наличие освещения в темное время суток имеет важное значение для контроля криминогенной ситуации и возможности оперативной работы аварийных и коммунальных служб. Впрочем, внешние сети освещения города являются потребителем электроэнергии 3-й категории электроснабжения и попадает под отключение, как и другие объекты города.

"Понимая ситуацию со снабжением электроэнергии, включение внешнего освещения будет производиться лишь на треть от установленной мощности. В тех случаях, когда согласно графикам "ДТЭК Одесские электросети" свет в определенном районе отсутствует, то будет отсутствовать и уличное освещение", — говорится в сообщении.

В Одесской области действуют экстренные отключения

Самая сложная ситуация с электроснабжением остается в Одессе и Одесском районе из-за сетевых ограничений, связанных с разрушением энергообъектов. В настоящее время ДТЭК делает все возможное, чтобы при дефиците инфраструктуры давать свет хотя бы 4 часа в сутки. Впрочем, следует понимать, что ремонтные работы все еще ведутся.

Дефицит электроэнергии был и раньше. Он был связан с атакой россии 14 января. НЭК "Укрэнерго" ежедневно устанавливало предел на потребление электроэнергии для сохранения работы энергосистемы. Именно из-за них жители Одесской области получают всего 15% электроэнергии.

Во время рабочей встречи Начальник Одесской ОВО Максим Марченко проинформировал Президента Украины о состоянии энергетической сферы региона, работе объектов критической инфраструктуры. В настоящее время наблюдается сложная ситуация с отключением света во многих городах общин области. Руководство государства обсудили эффективные пути и механизмы обеспечения дополнительных лимитов электроэнергии для Одесчины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

14:53 Сват Виктории и Дэвида Бекхэм подал иск против организаторов свадьбы Николы Пельтц и Бруклина

Новина з фото

14:43 РФ распространяет фейковый "документ" о причинах катастрофы с руководством МВД в Броварах

14:35 Intel сократит зарплаты работникам: гендиректор потеряет 25% оклада

Новина з фото

14:28 В СБУ обнародовали подробности обысков у Коломойского

14:24 Полузащитник сборной Украины получил тяжелую травму: играть начнет нескоро

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:23 Лобода анонсировала новую украиноязычную песню, в которой обращается к оккупантам

14:19 Департамент коммунальной собственности в Одессе окончательно возглавил Александр Ахмеров: что о нем известно

14:10 ДБР сообщило о подозрении экс-министру энергетики Насалику: что инкриминируют чиновнику

14:08 Победители государственных закупок не уплатили $400 млн налога, — БЭБ

14:05 "Сейчас опасно": Лапутина рассказала, когда заработают онлайн-сервисы для ветеранов в "Дие"

Новина з відео

14:23 Лобода анонсировала новую украиноязычную песню, в которой обращается к оккупантам

Новина з відео

07:53 Россияне пригнали еще одну подлодку с "Калибром", — Гуменюк

Новина з відео

23:09 Ожидаем новостей для Украины: Зеленский про решение союзников в ЕС

Новина з відео

20:55 "У нас армия упадет как карточный дом": оккупант жалуется на низкую боеспособность среди военных

Новина з відео

18:43 ВСУ объяснили, почему сегодня три раза объявляли воздушную тревогу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 февраля: Львам — время на самоанализ, Скорпионам — не торопиться

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

Новина з відео

16:20 В Одессе горел социальный центр для переселенцев: последствия и вероятная причина пожара

Новина з відео

14:49 Мэру Броваров вручили повестку во время заседания горсовета

Эксклюзив

09:00 Капкан для россиян: превратится ли левобережье Днепра в "котел" для оккупантов

08:00 Доплаты военным, субсидии, выплаты беженцам и бесплатные LED-лампы: что изменится с 1 февраля

18:30 Как изменилась военная тактика россии за почти год полномасштабного вторжения

Эксклюзив

17:00 "Информвойну на книжном рынке мы проиграли": владелец "Фолио" Александр Красовицкий

16:38 Как харьковский сурок-предсказатель Тимка жил в оккупации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:30 Коваленко: "россия планирует захватить весь Донбасс в ближайшие месяцы, но ВСУ готовят сюрприз врагу"

12:30 Драка жабы и гадюк: как Пригожин и Рогозин Гиркина на фронт не пускали

Эксклюзив

12:16 Селезнев перечислил три составляющие, необходимые ВСУ для начала контрнаступления

Эксклюзив

11:14 Селезнев сказал, по каким направлениям враг имеет инициативу

08:00 Как Европа выживает без российского газа

Актуальное по теме

None 1 Февраль 14:52

Сват Виктории и Дэвида Бекхэм подал иск против организаторов свадьбы Николы Пельтц и Бруклина

None 1 Февраль 14:43

РФ распространяет фейковый "документ" о причинах катастрофы с руководством МВД в Броварах

None 1 Февраль 14:47

Intel сократит зарплаты работникам: гендиректор потеряет 25% оклада

None 1 Февраль 14:28

В СБУ обнародовали подробности обысков у Коломойского

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB