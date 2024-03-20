Одеса в лідерах по чистоті повітря в Україні

Чоловік на пірсі. Фото: Новини.LIVE

За показниками швейцарського порталу вимірювання якості повітря, серед усіх населених пунктів України Одеса — в лідерах по чистоті повітря. Показник твердих частин у повітрі перебуває у нормі в центрі та біля моря, а в інших районах міста — трохи завищений.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу ІQair.

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Якість повітря в Одесі

Рекомендації ВОЗ стверджують, що середньорічний рівень вмісту твердих частинок у повітрі не повинен перевищувати 5 мкг/м3. В Одесі цей показник — близько 20 одиниць. Проте у Пересипському районі міста він становить 8 мкг/м3, а близько "7 кілометру" — доходить до 29 мкг/м3. У центрі – не перевищує 15 мкг/м3, біля моря — найменший, близько 6мкг/м3.



Якість повітря за даними сервісу. Фото: скриншот

Причини забруднення

За даними сервісу, основними причинами забруднення повітря в Одесі є викиди транспортних засобів, зокрема через розвинену імпортно-експортну галузь. Окрім того джерелом забруднень є електростанції, а також спалювання врожаю, будівельні майданчики та ремонт доріг.

Чим саме забруднюється повітря

За даними IQair, більшість забруднювачів повітря надходить від джерел горіння. Тому вирогідни, що Одеса згодом матиме в повітрі велику кількість діоксиду азоту (NO2) і діоксиду сірки (SO2). Інші забруднювачі включають такі, як сажа та летючі органічні сполуки. Хоча це життєво важливий компонент у верхніх шарах атмосфери, коли він збирає достатню кількість на рівні землі, він може спричинити серйозні негативні наслідки для тих, хто ним дихає.

Екологічна ситуація на Одещині

Нагадаємо, що українська інспекція з контролю за якістю повітря виявила перевищення норми формальдегіду у повітрі Одеси та Миколаєва. Концентрація отрутної речовини у цих містах виявилася збільшеною майже у тисячу разів.

Також ми писали, що фахівці Міндовкілля опублікували дослідження про вплив війни на довкілля країни. Згідно з їхніми даними, за два роки Росія завдала шкоди довкіллю Одещини на понад мільярд доларів.