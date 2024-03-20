Одесса в лидерах по чистоте воздуха в Украине

Человек на пирсе. Фото: Новини.LIVE

По показателям швейцарского портала измерения качества воздуха среди всех населенных пунктов Украины Одесса — в лидерах по чистоте воздуха. Показатель твердых частей в воздухе находится в норме в центре и у моря, а в других районах города несколько завышен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала ИQair .

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Качество воздуха в Одессе

Рекомендации ВОЗ утверждают, что среднегодовой уровень содержания твердых частиц в воздухе не должен превышать 5 мкг/м3. В Одессе этот показатель около 20 единиц. Однако в Пересыпском районе города он составляет 8 мкг/м3, а около 7 км — доходит до 29 мкг/м3. В центре – не превышает 15 мкг/м3, у моря – самый маленький, около 6мкг/м3.

Качество воздуха по данным сервиса. Фото: скриншот

Причины загрязнения

По данным сервиса, основными причинами загрязнения воздуха в Одессе являются выбросы транспортных средств, в частности, из-за развитой импортно-экспортной отрасли. Кроме того, источником загрязнений являются электростанции, а также сжигание урожая, строительные площадки и ремонт дорог.

Чем именно загрязняется воздух

По данным IQair, большинство загрязнителей воздуха поступает от источников горения. Поэтому вероятно, что Одесса впоследствии будет иметь в воздухе большое количество диоксида азота (NO2) и диоксида серы (SO2). Другие загрязнители включают такие, как сажа и летучие органические соединения. Хотя это жизненно важный компонент в верхних слоях атмосферы, когда он собирает достаточное количество на уровне земли, он может повлечь за собой серьезные негативные последствия для тех, кто им дышит.

Экологическая ситуация в Одесской области

Напомним, что украинская инспекция по контролю качества воздуха выявила превышение нормы формальдегида в воздухе Одессы и Николаева. Концентрация ядовитого вещества в этих городах оказалась увеличена почти в тысячу раз.

Также мы писали, что специалисты Минсреды опубликовали исследование о влиянии войны на окружающую среду страны. Согласно их данным, за два года Россия нанесла ущерб окружающей среде Одесщины более чем на миллиард долларов.