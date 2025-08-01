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Головна Одеса Одеса виділила 12 мільйонів на ЗСУ — яким підрозділам

Одеса виділила 12 мільйонів на ЗСУ — яким підрозділам

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 18:40
Одеса виділить 12 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ
Військові ЗСУ. Фото ілюстративне: Запорізька ОДА

З бюджету Одеси буде виділено 12 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. Гроші будуть направлені підрозділам, які перебувають на лінії бойового зіткнення.

Про це йшлося на сесії Одеської міськради.

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На сесії міської ради депутати ухвалили рішення про виділення понад 12 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Ці кошти підуть на забезпечення підрозділів, які виконують бойові завдання:

  • 5 млн грн — для 122 окремої бригади територіальної оборони,
  • 5 млн грн для 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу,
  • 2,2 млн грн — для інших військових частин, що звернулися по допомогу.

Слід також зауважити, основне рішення про розподіл коштів між підрозділами буде розглядатися у вересні після опрацювання всіх заявок.

Додамо, загалом по Україні у місцевих бюджетах в рамках відповідних програм передбачили понад 25 млрд гривень на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки буде виділено на ЗСУ з обласного бюджету. А також про розширення контракту 18-24.

Одеса ЗСУ гроші Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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