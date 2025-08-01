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Главная Одесса Одесса выделила 12 миллионов на ВСУ — каким подразделениям

Одесса выделила 12 миллионов на ВСУ — каким подразделениям

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 18:40
Одесса выделит 12 миллионов гривен на поддержку ВСУ
Военные ВСУ. Фото иллюстративное: Запорожская ОГА

Из бюджета Одессы будет выделено 12 миллионов гривен на поддержку Вооруженных сил Украины. Деньги будут направлены подразделениям, которые находятся на линии боевого соприкосновения.

Об этом шла речь на сессии Одесского горсовета.

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На сессии городского совета депутаты приняли решение о выделении более 12 миллионов гривен на поддержку ВСУ. Эти средства пойдут на обеспечение подразделений, которые в данный момент выполняют боевые задачи:

  • 5 млн грн — для 122 отдельной бригады территориальной обороны,
  • 5 млн грн для 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода,
  • 2,2 млн грн — для других воинских частей, обратившихся за помощью.

Следует также отметить, основное решение о распределении средств между подразделениями будет рассматриваться в сентябре после обработки всех заявок.

Добавим, в целом по Украине в местных бюджетах в рамках соответствующих программ предусмотрели более 25 млрд гривен на помощь ВСУ.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько будет выделено на ВСУ из областного бюджета. А также о расширении контракта 18-24.

Одесса ВСУ деньги Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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