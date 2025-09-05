Відео
Головна Одеса Одеса залишається в недосяжних планах РФ — чому

Одеса залишається в недосяжних планах РФ — чому

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 09:23
Одеса у зоні бойових дій та тримає оборону, — Братчук
Люди прогулюються вулицями Одеси. Фото: Новини.LIVE

Одесу офіційно віднесли до зони бойових дій. Місто постійно під обстрілами, адже росіяни намагаються зламати його оборону ракетами й дронами. Водночас Південна Пальміра зміцнює захист і відновлює морський експорт, що стає важливим внеском у загальну перемогу.

Про це в ефірі каналу "Голос Криму" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Читайте також:

Зона бойових дій

Південні території України, зокрема Одеса, фактично щодня перебувають під ударами російських ракет і дронів. За словами Сергія Братчука, головна небезпека для регіону йде з тимчасово окупованого Криму.

"Це маленькі відстані, і звідти саме летить балістика. Це загроза, це прифронтова зона", — пояснив Братчук.

Переваги Одеси

Він підкреслив, що Чорне море водночас є і викликом, і перевагою для регіону. Адже, попри небезпеку, Одесі вдалося відновити роботу морських коридорів, що підтримує економіку країни та дозволяє наповнювати бюджет, з якого фінансується оборона. Братчук наголосив, що місто тримається завдяки спільним зусиллям військових, місцевої влади та мешканців.

"Одеса не здалася, здаватися не збирається і сьогодні дуже активно працює на нашу спільну перемогу", — додав речник.

За його словами, Росія намагається "кошмарити" Одесу дронами та ракетами, адже досягти своєї мети не може. Окупанти планували захопити місто.

"Ворог ненавидить Одесу, бо вона залишається вільною. Плани захопити місто були, є і будуть, поки Москва не сконає", — підсумував Братчук.

Нагадаємо, ми писали, що росіяни атакували Одещину балістичними ракетами. Також ми повідомляли, що в Одесі приберуть пам'ятник Бабелю.

Одеса водень Одеська область Новини Одеси війна атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
