Що надасть Одещині статус зони можливих бойових дій у цьому світі

Одеська ОВА. Фото ілюстративне: Одеська ОВА

Частині ОТГ на Одещині було надано статус "зони можливих бойових дій" за ініціативи очільника ОВА Олега Кіпера. Це дозволить регіону залучати додаткові ресурси та інвестиції.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

Новий статус регіону

Одеса, як і понад 100 населених пунктів області, отримала офіційний статус територій можливих бойових дій. З такою ініціативою ще кілька місяців тому до Міноборони та Мінрозвитку звернувся очільник ОВА Олег Кіпер. За його словами, це дозволить залучати більше грошей з державного бюджету на відновлення інфраструктури після атак.

"Погляньте хоча б на трасу з Миколаєва чи Києва — це постійні потоки караванів автомобілів. Ми повинні ремонтувати наші дороги, щоб транспорт міг доїхати до портів, які також перебувають під обстрілами. Новий статус дасть можливість залучати додаткові ресурси, щоб регіон міг працювати на повну силу", — каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наказ №1151

Міністерство розвитку громад затвердило зміни до переліку територій, де ведуться чи велися бойові дії. Оновлений список охоплює населені пункти Одеської області у Білгород-Дністровському, Болградському, Ізмаїльському, Роздільнянському, Березівському, Подільському та Одеському районах. Увійшов туди й обласний центр. Наказ підписаний віцепрем'єр-міністром відновлення України Олексієм Кулебою та погоджений міністром оборони Рустемом Умеровим.

Слід зазначити, що у містах, які включені до переліку територій, де можуть вестися бойові дії, згідно із законом про "Правовий режим воєнного стану", можуть призначатися міські військові адміністрації.

Крім того, для жителів прифронтових територій та зон бойових дій чинна розширена програма "єВідновлення", завдяки якій можна отримати компенсації за знищене чи пошкоджене майно.

