Главная Одесса Статус возможных боевых действий — что он даст Одесчине

Статус возможных боевых действий — что он даст Одесчине

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 19:55
Что предоставит Одесской области статус зоны возможных боевых действий в этом мире
Одесская ОВА. Фото иллюстративное: Одесская ОВА

Части ОТГ в Одесской области был предоставлен статус "зоны возможных боевых действий" по инициативе главы ОВА Олега Кипера. Это позволит региону привлекать дополнительные ресурсы и инвестиции.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Новый статус региона

Одесса, как и более 100 населенных пунктов области, получила официальный статус территорий возможных боевых действий. С такой инициативой еще несколько месяцев назад в Минобороны и Минразвития обратился глава ОВА Олег Кипер. По его словам, это позволит привлекать больше денег из государственного бюджета на восстановление инфраструктуры после атак.

"Посмотрите хотя бы на трассу из Николаева или Киева — это постоянные потоки караванов автомобилей. Мы должны ремонтировать наши дороги, чтобы транспорт мог доехать до портов, которые также находятся под обстрелами. Новый статус позволит привлекать дополнительные ресурсы, чтобы регион мог работать в полную силу", — говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Приказ №1151

Министерство развития громад утвердило изменения в перечень территорий, где ведутся или велись боевые действия. Обновленный список охватывает населенные пункты Одесской области в Белгород-Днестровском, Болградском, Измаильском, Раздельнянском, Березовском, Подольском и Одесском районах. Вошел туда и областной центр. Приказ подписан вице-премьер- министром восстановления Украины Алексеем Кулебой и согласован министром обороны Рустемом Умеровым.

Следует отметить, что в городах, которые включены в перечень территорий где могут вестись боевые действия, согласно закону о "Правовом режиме военного положения", могут назначаться городские военные администрации.

Кроме того, для жителей прифронтовых территорий и зон боевых действий действует расширенная программа "еВідновлення", благодаря которой можно получить компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество.

Напомним, недавно мы писали о заявлении Олега Кипера по подготовке школ. А также о том, в каком командном пункте планируются удары по Одесской области.

Одесса Одесская область Новости Одессы война в Украине Олег Кипер
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
