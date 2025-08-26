Каким образом школы Одесской области подготовили к 1 сентября

Дети возле школы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Подавляющее большинство школ Одесской области с 1 сентября начнут обучение в очной форме. Кроме того, стало больше автобусов, которые будут доставлять детей в учебные заведения в области.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

Готовность школ

Около 85-86% школ Одесской области готовы к офлайн-обучению. Еще 5-6% будут работать пока по смешанной системе. Также сейчас проводится закупка новых школьных автобусов, которые должны безопасно доставлять детей в образовательные учреждения на занятия.

"Мы общались с итальянскими коллегами и просили даже автобусы, которые уже были в употреблении, ведь для нас сегодня это спасение. Сегодня они как расходный материал, ведь могут и под обстрел попасть. Но мы ни от чего не отказываемся, чтобы дети были обеспечены постоянным очным обучением",— говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Олег Кипер также добавил, что только в этом году уже приобретено 23 школьных автобуса, а в прошлом — около 50.

Следует заметить, что более 230 тысяч учеников Одесской области 1 сентября сядут за парты. Из них 17 990 — пойдут в школу впервые.

