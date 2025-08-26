Відео
Більшість дітей на Одещині навчатиметься очно,— голова ОВА

Більшість дітей на Одещині навчатиметься очно,— голова ОВА

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 14:42
Яким чином школи Одещини підготували до 1 вересня
Діти біля школи. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Переважна більшість шкіл Одещини з 1 вересня розпочнуть навчання у очній формі. Крім того, побільшало автобусів, які доставлятимуть дітей до закладів освіти в області.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

Читайте також:

Готовність шкіл

Близько 85–86% шкіл Одеської області готові до офлайн-навчання. Ще 5–6% працюватимуть  поки що за змішаною системою. Також наразі проводиться закупівля нових шкільних автобусів, які мають безпечно доставляти дітей до освітніх закладів на заняття. 

"Ми спілкувалися з італійськими колегами та просили навіть автобуси, які вже були вживані, адже для нас сьогодні це спасіння. Сьогодні вони як розхідний матеріал, адже можуть і під обстріл потрапити. Але ми ні від чого не відмовляємося, щоб діти були забезпечені постійним очним навчанням",— каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Олег Кіпер також додав, що лише цього року вже було придбано 23 шкільних автобуси, а минулого — близько 50.

Слід зауважити, понад 230 тисяч учнів Одещини 1 вересня сядуть за парти. Із них 17 990 — підуть до школи вперше.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про стосунки Олега Кіпера з Геннадієм Трухановим. А також про ситуацію з укриттями у школах Одещини.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
