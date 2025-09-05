Одесса в зоне боевых действий и держит оборону, — Братчук

Люди прогуливаются по улицам Одессы. Фото: Новини.LIVE

Одессу официально отнесли к зоне боевых действий. Город постоянно под обстрелами, ведь россияне пытаются взломать его оборону ракетами и дронами. В то же время Южная Пальмира укрепляет защиту и восстанавливает морской экспорт, что становится важным вкладом в общую победу.

Об этом в эфире канала "Голос Крыма" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Зона боевых действий

Южные территории Украины, в частности Одесса, фактически ежедневно находятся под ударами российских ракет и дронов. По словам Сергея Братчука главная опасность для региона идет из временно оккупированного Крыма.

"Это маленькие расстояния, и оттуда как раз летит баллистика. Это угроза, это прифронтовая зона", — пояснил Братчук.

Преимущества Одессы

Он подчеркнул, что Черное море одновременно является и вызовом, и преимуществом для региона. Ведь, несмотря на опасность, Одессе удалось восстановить работу морских коридоров, что поддерживает экономику страны и позволяет наполнять бюджет, из которого финансируется оборона. Братчук отметил, что город держится благодаря совместным усилиям военных, местных властей и жителей.

"Одесса не сдалась, сдаваться не собирается и сегодня очень активно работает на нашу общую победу", — добавил спикер.

По его словам, Россия пытается "кошмарить" Одессу дронами и ракетами, ведь достичь своей цели не может. Оккупанты планировали захватить город.

"Враг ненавидит Одессу, потому что она остается свободной. Планы захватить город были, есть и будут, пока Москва не умрет", — подытожил Братчук.

